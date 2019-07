Deutsche Bank anuncia una reestructuración "radical" con un recorte de 18.000 empleos en tres años

Publicada el 08/07/2019 a las 09:19 Actualizada el 08/07/2019 a las 09:20

Cambios en la dirección

El banco alemánha anunciado este domingo "una transformación radical" de la entidad que supondrá uns para 2022 a través de una significativa reducción de su banca de inversión, como recoge Europa Press.El consejero delegado de la entidad, Christian Sewing, ha remitido una misiva a los trabajadores en la que reconoce que los cambios implican "". "Personalmente lamento profundamente el impacto que tendrá en algunos de ustedes", ha indicado, aunque señala que "no hay alternativa" para el banco "a largo plazo". Así, ha prometido hacer los cambios con "responsabilidad".Para facilitar la liberación eficiente de los activos de la banca de inversión, se creará una nueva Unidad de Liberación de Capital que gestionará 74.000 millones de euros en activos ponderados por riesgo y 288.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2018.Sewing ha rechazado el término "banco malo" porque "en este caso es equívoco". "Ante la gran calidad y en muchos casos corta duración de los activos, esperamos que se gestionen rápidamente. Servirá para liberar una importante cantidad de capital y esperamos abonar a los accionistas 5.000 millones en 2022", ha prometido.En cambio, el Consejo de Administración tiene la intención de recomendar que no se pague un dividendo de capital ordinario para los ejercicios 2019 y 2020. Como consecuencia,en sus cuentas del segundo trimestre como resultado de los cargos de reestructuración.Estas acciones están diseñadas para permitir que Deutsche Bank se centre en sus negocios principales de Banca Corporativa, Financiación, Cambio de Divisas, Banca Privada y Administración de Activos, según un comunicado de la entidad alemana."Hoy hemos anunciado la transformación más fundamental de Deutsche Bank en décadas", ha manifestado Sewing. "Estamos abordando lo que es necesario para liberar nuestro verdadero potencial: nuestro modelo de negocio, costos, capital y el equipo de administración. Estamos construyendo sobre nuestras fortalezas", ha añadido.Sewing ha descrito la reestructuración como "un reinicio para Deutsche Bank, para el beneficio a largo plazo de nuestros clientes, empleados, inversores y la sociedad"."En las áreas en las que no competimos para ganar vamos a tomarDe hecho no tenemos otra alternativa que concentrar nuestras fuerzas y recursos donde jugamos para ganar y donde realmente podemos marcar la diferencia para nuestros clientes", ha argumentado Sewing.El presidente del consejo de supervisión, Paul Achleitner, por su parte, ha manifestado que "Deutsche Bank ha atravesado un período difícil durante la última década" pero "con esta nueva estrategia tenemos motivos para mirar hacia el futuro con confianza y optimismo".En el marco de esta "transformación radical", la entidad alemana anunciaefectivos a partir del 1 de agosto que pretenden dar más flexibilidad, acelerar el proceso de toma de decisiones y fomentar el emprendimiento dentro del banco.Así, la Junta Directiva incluye a tres nuevos miembros, Christiana Riley --responsable para las Américas--, Bernd Leukert --procedente de SAP, será responsable de digitalización, datos e innovación-- y Stefan Simon --responsable de regulación y normatica--.Otros cambios incluyen que el consejero delegado, Christian Sewing, se haga cargo de los servicios financieros a empresas, y que el presidente, Karl von Rohr, asuma la banca privada y la gestión de activos. Von Rohr seguirá siendo responsable del banco para Alemania y también de Recursos Humanos.Además se crea una Comisión de Gestión del Grupo con miembros de la junta y los directores de las divisiones operativas de la entidad para "vincular más directamente a la Junta Directiva con las divisiones" del banco."Estamos orgullosos de haber forjado este equipo de grandes dirigentes con experiencia para la profunda transformación en la que nos embarcamos. Estoy convencido de que juntos podemos construir unapara nuestro banco", ha subrayado Sewing. "Juntos compartimos un solo objetivo: convertir Deutsche Bank en una institución guiada por el deseo de hacer felices y exitosos a nuestros clientes", ha remachado.El pasado 25 de abril, Deutsche Bank y Commerzbank dieron por terminadas las conversaciones entre ambas entidades con vistas a una eventual fusión de los dos mayores bancos comerciales de Alemania al considerar que la operación no iba en interés de los accionistas ni de otras partes interesadas.Las acciones de Deutsche Bank cerraron este viernes a un precio de 7,18 euros, el más alto desde principios del pasado mes de mayo tras anotarse una subida del 2,47% ante la expectativa del inminente anuncio de un plan de reestructuración del mayor banco de Alemania, superando los 14.000 millones de capitalización, casi cinco veces menos que el Santander. Los títulos de la entidad germana cerraron hace un mes en un mínimo histórico de 5,96 euros, que implicaba una capitalización de apenas 12.000 millones.El viernes se había conocido la salida de Deutsche Bank del director de banca de inversión y corporativa de la entidad, Garth Ritchie, efectiva desde el próximo 31 de julio, aunque seguirá supervisando todos los asuntos de Deutsche Bank relacionados con el Brexit hasta finales de noviembre de 2019. Ya el domingo se ha anunciado la salida de Sylvie Matherat y Frank Strauss de la Junta Directiva efectiva a partir del 31 de julio.