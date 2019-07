Crece el porcentaje de jóvenes que se declaran feminista en España, pero aumentan algunas actitudes machistas entre ellos

Publicada el 15/07/2019 a las 17:42 Actualizada el 15/07/2019 a las 18:11

La pareja y la familia

El 49% de los y las jóvenes españolasse declaran feministas frente al 34,8 % de la juventud que lo aseguraba en el año 2017, según el Barómetro Juventud y Género 2019 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.Sin embargo, la segunda edición de este estudio señala que, entre los chicos, el porcentaje de quienes creen normalsi se piensa que le está engañandohasta el 16,5% de este 2019 frente al 14,5% de hace dos años.En este sentido, el informe revela que el 15% de los chicos (el 10% en 2017) asegura que es mejorpara así evitar conflictos. También ha aumentado el porcentaje de chicos que creen que la existencia de loses normal porque son "una prueba de amor". Los que están de acuerdo con esta afirmación suponen el 25% de los chicos (el 24% en el año 2017).El estudio se ha realizado en abril de 2019 a través de un panel online de 1.224 chicos y chicas. Los resultados del informe han sido presentados este lunes 15 de julio por la directora técnica de la FAD,, en la sede del Banco Santander, con la presencia del vicepresidente de Santander España,; el presidente de FAD,; y la directora general de FAD,Por otro lado, el informe indica que 7 de cada 10 jóvenes se han sentidopor algún motivo en su vida cotidiana, y apunta que la mitad de las chicas han experimentadomientras que en el caso de los chicos en porcentaje no alcanza el 20%.En este sentido, la investigación revela que las chicas son las que mayores tasas de discriminación sufren y apuntan a la(52,4%), el(43,2%) y losy otros tipos de servicios (33%) como principales espacios donde han percibido actitudes discriminatorias. Por su parte, los chicos, además de la calle (29,1%), señalan el(23,9%) y el acceso a-educación, sanidad, ayudas sociales, trato por parte de la Administración Pública, acceso a instalaciones públicas, etc.- (23,6%).Preguntados por las situaciones que consideran inaceptables en el ámbito de la discriminación por género, en 2017 el porcentaje de hombres que consideraba inaceptablesera mayor que el de mujeres (el 24,80% de ellas frente al 30,2% de ellos en 2017). En cambio, en 2019 piropear es inadmisible para el 36,8% de las chicas y para el 28% de ellos.Los jóvenes españoles también opinan sobre la presencia deen el baño de las mujeres, algo que ven intolerable el 22,5% de las chicas y el 17,1% de los chicos, según los resultados de este estudio.Asimismo, la importancia otorgada al ítem "estando en grupo, que se tenga más en cuenta la" ha descendido entre las mujeres (32,5% en 2017 frente al 20% en 2019), mientras que ha aumentado en los hombres (14,1% frente al 20,4%).Respecto al, el 49,6% de los jóvenes cree que la situación de las mujeres es peor o mucho peor que la de los hombres en materia de salarios, percepción que es mucho más alta en las chicas (62%) que en los chicos (41%). También existen diferencias significativas cuando se indica que ellas tienen menos oportunidades para encontrar un empleo o para ganar dinero, con diferencias de alrededor del 17% entre las chicas y los chicos jóvenes encuestados.Sobre las, la mayoría creen que las orientaciones laborales no deben estar focalizadas por género -como ya ocurría en el estudio de 2017-, pero en 2019 persisten algunos estereotipos respecto a profesiones concretas. Así, el 32,4% de los chicos y el 31,5% de las chicas ven el ámbito asistencial-sanitario más apropiado para las mujeres, y las ingenierías para hombres. Lo piensa el 33,8% de los chicos y el 30,3% de las chicas.El informe muestra quees importante (mucho/bastante) para el 48,9% de los chicos y para el 42,6% de las chicas, mientras que hace dos años lo aseguraba el 48,8% de las chicas y el 51,3% de los chicos. Además, el 70% de mujeres y el 66% de hombres imaginan unEn el, el 45% de los chicos y el 41,9% de las chicas opinan que elfuera del hogar puede resentir la vida familiar, en mayor medida que si lo hace el padre; y un 32,6% de chicos y 22,5% de chicas cree que la mayoría de las mujeres prefiereen vez de mantener un trabajo profesional externo al hogar.Sobre elen el hogar, el informe destaca que predomina la opinión de que las tareas del hogar se realizan de forma igualitaria por hombres y por mujeres, aunque un 43% de chicas y un 30% de chicos sostienen que estas tareas recaen fundamentalmente en las mujeres dentro del hogar familiar.Las mujeres declaran sentirque los hombres en todos los ámbitos, excepto en "tener éxito para ligar" y "éxito en las redes sociales". La mayor presión se percibe en el éxito laboral y académico (56% de las chicas lo declaran frente al 46% de los chicos), seguido de "no defraudar a otras personas". Entre estas menciones, se hallan también mayoritariamente a mujeres (53%) que a hombres (41%).Por otro lado, se mantienen, de forma que a ellas se las considera más "trabajadoras y estudiosas", "inteligentes" y "responsables y prudentes" y a ellos más "dinámicos y activos" y "trabajadores y estudiosos".Finalmente, el informe indica que, en general, las jóvenes se muestran más flexibles y transgreden más losque los hombres. "Los cambios sociales son lentos", ha manifestado Alemany sobre la igualdad real, para después añadir que "lo importante" es que la sociedad española va "por buen camino".