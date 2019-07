El BBVA afirma que el 'caso Villarejo' no ha impacto en el negocio, pero sí en la reputación

Publicada el 31/07/2019 a las 15:32 Actualizada el 31/07/2019 a las 15:33

Medidas de control interno

Presume de que el caso no afecta a la acción

El consejero delegado de, Onur Genç, ha asegurado que el caso Villarejode la entidad. "No nos gusta aparecer en las portadas a diario, evidentemente tiene un impacto sobre la imagen del banco", ha reconocido, según ha informado Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto el número dos de BBVA en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2019, subrayando que. "Sobre el negocio directo no ha habido ningún impacto, sobre la imagen del banco sí, evidentemente lo hay", ha remarcado Genç, al tiempo que ha añadido que se están tomando "muy en serio" la gestión de la reputación.En este sentido, ha asegurado que como no se ha identificado ningún impacto directo relevante sobre el negocio,. De hecho, ha dicho que el proceso judicial está aún en una fase muy preliminar como para estimar posibles implicaciones.Respecto a si recurrirá la decisión del juez Manuel García-Castellón de imputar al BBVA como persona jurídica , el consejero delegado de la entidad ha señalado que. "Es una decisión que lleva su tiempo", ha precisado.Justamente este martes, el responsable de regulación y control interno de BBVA, Eduardo Arbizu,después de 17 años en el grupo, siendo sustituido por la que hasta ahora era la actual directora de riesgos no financieros, Ana Fernández Manrique.El banco, que se produjo solo un día después de que García-Castellón acordara la imputación de BBVA. Este miércoles, Genç tampoco ha querido arrojar luz al respecto.Se da la circunstancia de que Arbizu fue el. En concreto, fue director general de servicios legales de BBVA entre 2002 y 2003, momento en que asumió la dirección de servicios jurídicos. En 2007 se le asignó, además, las direcciones de asesoría fiscal, auditoría y cumplimiento. En 2011 fue nombrado director global de legal y cumplimiento y en 2018 ascendió a director global de regulación y control interno, reportando directamente al consejo de administración."Quisiera dejar muy claro que", ha indicado asegurando que se han "reforzado claramente" sus procesos internos y así lo seguirán haciendo.Por otro lado, ha destacado queentre los principales bancos españoles a pesar del caso Villarejo. La acción de BBVA ha subido un 0,5% desde que comenzó 2019, mientras que el índice bancario ha caído un 1,6%. "Además, entre los bancos españoles, la acción de BBVA es la que mejor se está comportando", ha aseverado.De igual modo, se ha referido a que ningún analista ha hecho una pregunta en relación al lío judicial durante la sesión de hora y media que tuvieron esta mañana para abordar cuestiones relacionadas con la situación financiera de la entidad. "Es un hecho, no una valoración. Simplemente ha sucedido así. Durante hora y media y tras docenas de preguntas de los intermediarios clave en nuestra relación con los inversores, no ha habido ninguna sobre el tema", ha resaltado Genç.No obstante, sí que ha reconocido que, si bien ha precisado que no expresan "ninguna preocupación significativa" al respecto. Lo mismo ha dicho sobre el Banco Central Europeo (BCE): "Conocen y siguen de cerca el caso, estamos en diálogo constante con el supervisor, pero son conscientes de que es un tema que está siendo objeto de una investigación judicial", ha dicho.Esta investigación se enmarca en la novena pieza del, relativa a los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.