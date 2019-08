Solo el 19% de menores de 30 años puede emanciparse o tener hijos por la precariedad laboral y el precio de la vivienda

Publicada el 12/08/2019 a las 15:52 Actualizada el 12/08/2019 a las 15:53

Precios del alquiler: "No nos salen las cuentas"

en España debido a la, según se desprende del informe Situación sociolaboral de la Juventud en España 2018-2019 presentado este lunes 12 de agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud por la Unión Sindical Obrera, que también señala que, ante esta situación,, hasta los 31 años de media, ha recogido Europa Press."Tenemos un problema grave, hemos llegado a lay esto ha repercutido en cosas como la edad de maternidad, que se ha retrasado en dos años desde el inicio de la crisis; así como también nos hemos visto obligados a aumentar la edad de lo que se considera joven a los 35 años", según ha señalado en rueda de prensa el responsable del Departamento Confederal de Juventud de USO, Pablo Trapero. En este sentido, el informe revela que, a pesar de quecon respecto a 2018, sobre todo en adolescentes, la tasa de emancipación es baja.Por comunidades autónomas,; en Asturias, Valencia, Galicia, Islas Canarias y Murcia, hacen lo propio entre un 17% y 19%; mientras que en el resto de España la tasa puede llegar a subir hasta 21% de emancipados."Las causas van ligadas a la precariedad laboral y a la, y a los ajustes de los años siguientes, de modo que los más castigados han sido los jóvenes con empleos precarios y salarios más bajos", ha agregado.Al respecto, ha indicado que. "Estas cifras son especialmente dramáticas hasta los 24 años, pero sobre todo entre los 16 y 19 años, rango en el cual uno de cada dos jóvenes que intenta incorporarse al mundo laboral está en paro y la mayoría son mujeres", ha añadido.Así, ha criticado que, como es el caso de los jóvenes que emigran al exterior y sus razones o que "la leve recuperación de datos del mercado laboral llega muy atenuada en los jóvenes".Por otra parte, la secretaria de comunicación de USO, Laura Estévez, ha coincidido con Trapero en que "España tiene actualmente, pero soportan mayor precariedad que los jóvenes de décadas anteriores, lo cual se convierte en una situación en cadena muy grave". "Da igual si eres ingeniero si el mercado demanda puestos de baja cualificación, como es el sector de los servicios, que aglutina el mayor número de jóvenes. Esto está empujando al paro a otros jóvenes con menos estudios y que pueden realizar estas tareas", ha subrayado.Por su parte, la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO, Dulce María Moreno, ha destacado que "". "Muchos jóvenes lo que encuentran son trabajos de media jornada o bien están firmando contratos sin garantías, como es el caso de los contratos de formación, que solo alcanzan el 0,18% y que no cumplen su función real que es insertar a los jóvenes al mundo del trabajo", ha dicho.Al respecto, ha enfatizado en que "se debe potenciar efectivamente la formación dual con más plazas y se deben fomentar las políticas de Garantía Juvenil, que no estén supeditadas a fondos europeos y que se publiciten entre los interesados". "Un alto porcentaje de fondos se pierde cada año por la falta de conocimiento sobre este tema", ha añadido."No nos salen las cuentas,, a eso le tienes que sumar servicios, transporte y todo lo que tienes que pagar, que es imposible", ha apostillado Trapero sobre el precio actual de la vivienda.Por ello, USO ha solicitado. "No sabemos qué va a pasar, ni si se van a tomar acciones para solucionar los problemas en materia de laboral por la inestabilidad política del país en este momento", ha concluido Trapero.