BBVA finaliza su investigación interna por el escándalo de Villarejo pero no la hará pública

Publicada el 15/08/2019 a las 11:15 Actualizada el 15/08/2019 a las 11:16

BBVA ha finalizado las líneas de investigación principales del forensic que encargó as para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con Cenyt, la firma del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo, si bien ha adelantado que no está autorizado a difundir públicamente la información obtenida.Así lo ha informado en un nuevo apartado incorporado a su web corporativa, en el que ha reiterado su "" con el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia."Las líneas de investigación originales del forensic ya han sido finalizadas, sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso. Los hallazgos relevantes de dicha investigación forensic han sido compartidos proactivamente con la Justicia. El banco no está autorizado aesta información, dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial", señala el comunicado de BBVA.La entidad ahora presidida por Carlos Torres ha recordado que ha aportado información a la causa, incluso antes de abrirse la pieza número 9 en la Audiencia Nacional.BBVA es una de las personas investigadas en dicho procedimiento, aunque el banco ha apuntado que en esta fase preliminar la condición de investigada como persona jurídica o de cualquier individuo "que se haya realizado una acusación formal por ningún delito".Asimismo, la entidad ha asegurado que no ha identificado "" provocado por esta situación en su negocio, inversores o la evolución de la acción.El nuevo apartado en la web de BBVA, titulado caso Cenyt. se inicia con esta declaración de la situación actual e incluye una línea cronológica de los diferentes comunicados y declaraciones de BBVA sobre este asunto.