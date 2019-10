El Santander exporta sus programas de “mentoring” femenino

Publicada el 16/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 16/10/2019 a las 23:25

ha encontrado en los programas de mentoring y desarrolloun apoyo efectivo y de gran impacto a mujeres en situación de vulnerabilidad o que intentan empoderarse en su mundo profesional. Decenas de mujeres en España, y ahora también en Latinoamérica, han podido acceder a estas iniciativas de desarrollo personal, informa el grupo bancario.Uno de sus programas bandera en temas de mentoring es el proyecto De Mujer a Mujer . De la mano de la Fundación Integra , desarrolló este año la tercera edición de esta iniciativa, en la que quince profesionales de la entidad acompañaron durante seis meses a quince mujeres que sufrieron violencia de género paraSe trató de una iniciativa de voluntariado corporativo que, a través del acompañamiento y la formación sobre el empleo, buscaba aumentar la autoestima de estas mujeres y mejorar sus oportunidades laborales. Las participantes fueron mujeres con un perfil cualificado que apostaban por volver al mercado laboral para tenerLas mentoras se convirtieron en sus referentes profesionales y trabajaron con ellas en sus metas a corto y medio plazo, para mejorar su empleabilidad y orientarlas en su búsqueda de empleo.Otra de las iniciativas que llama la atención es el programa denominado Mujeres con S , junto a la Fundación Woman Forward , que busca impulsar el talento femenino, reforzar el liderazgo de las mujeres e incrementar su participación en las esferas de decisión. Este año, el proyecto llegó a más de 500 mujeres de Extremadura y Murcia, queya fuera para ascender a un puesto de dirección, emprender su propio proyecto o desarrollarse dentro de su sector. Este programa las dotó con recursos y herramientas a nivel personal con el fin de incrementar su autoestima y hacerlas sentirse capaces de conquistar sus metas personales y profesionales.Este tipo de programas que promueve Banco Santander ya ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Chile, donde en este momento se desarrolla el Programa Mentoring Mujeres Líderes. Las directivas de la filial se han convertido en mentoras de alumnas de colegios pertenecientes a la Fundación Belén Educa , con el objetivo dey en sus inquietudes profesionales, motivándolas a continuar con sus estudios secundarios y superiores.El programa ha sido tan exitoso que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile lo ha estudiado de cerca para promoverlo en otras empresas del sector privado y público de ese país. Según las cifras de esta institución, hoy la participación laboral de la mujer en ese país no alcanza el 50%, mientras queCarolina Araneda, gerente Gestión de Personas del Santander en Chile es una de las mentoras del programa. Destacó que “es muy importante que las alumnas, que están en igualdad de oportunidades que los hombres, y que ellas pueden llegar a ser lo que quieran ser. Para mí, lo más relevante de las mentorías es transmitirle la seguridad de que ellas tienen las herramientas, para que el próximo año se desafíen a continuar con sus estudios”., presidenta de Banco Santander, ha asumido el liderazgo en la promoción del empoderamiento femenino, no sólo por su posición como máxima ejecutiva del Grupo sino por su empatía con los temas relacionados con la igualdad de género. Hace unos meses, a través de su perfil en la red social LinkedIn, aseguró: “Llevo muchos años como ejecutiva . Años en los que he visto suficiente como para saber que, en general, las mujeres no reciben un trato justo”.