La izquierda pide una comisión de investigación sobre Avalmadrid y advierte de que cerrarla tapará las pruebas de corrupción

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentan este martes una solicitud conjunta para que la Asamblea de Madrid cree, tan sólo tres días después de que Ciudadanos haya reclamado en una Proposición no de Ley (PNL) quecon esta sociedad de garantía recíproca (SGR), puesta en entredicho por su política de concesión y recuperación de avales y el trato de favor dado a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso , la presidenta autonómica.Los tres grupos de la izquierda han trabajado juntos para redactar la petición de que se investigue el funcionamiento de Avalmadrid y ahora instan al resto de los grupos a sumarse a la iniciativa, que la Mesa de la Asamblea deberá calificar la semana próxima y, si cumple con los requisitos legales, pasará enseguida a la junta de portavoces, de forma que. Desde que se empezaron a conocer las irregularidades en la sociedad de garantías, el vicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid,, ha repetido que su grupo apoyará la comisión de investigación“Va a ser seria y rigurosa, y es absolutamente viable, siempre que haya transparencia y se facilite toda la información necesaria”, responde, portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña., diputado de Más Madrid, recuerda que las tres comisiones de investigación que se solicitaron la pasada legislatura salieron todas adelante. Pero también lamenta que cuando pidió una copia de la denuncia que Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por el supuesto trato de favor concedido al expresidente de la patronal madrileña CEIMy al expresidente del Grupo Marsans, se le denegó alegando “falta de concreción” en la solicitud.“Que una entidad pública haya servido para conceder préstamos sin garantías a personas cercanas al PP, además de las evidencias sobre, es un tema serio que merece una comisión de investigación, también en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, explica por su parte la portavoz de Unidas Podemos,Al frente de la Consejería de Economía se encuentra ahoraY hasta el momento el director general de Economía presidía Avalmadrid en virtud de ese cargo, puesto quea través de esa consejería. “Ya que Ciudadanos es ahora el responsable de la entidad,”, apunta Serra a. La portavoz socialista coincide en que no se puede cerrar Avalmadrid “como si no hubiera pasado nada”. “No se puede entorpecer la labor parlamentaria”, resume. “La comisión es necesaria no sólo por lo ocurrido con Díaz Ayuso; debemos saber cómo ha funcionado Avalmadrid”, recalca Isabel Serra.En la PNL que presentó el pasado viernes, Ciudadanos destaca lasmadrileña, basadas en la“en favor de personas vinculadas a su consejo de administración”. También menciona la denuncia que la propia Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por la supuesta concesión “fraudulenta” de créditos. La iniciativa fue archivada porque los supuestos delitos fueron considerados prescritos. Ciudadanos recuerda incluso que en los últimos tres años han cesado tres directores generales en Avalmadrid. En ningún momento menciona a Isabel Díaz Ayuso. Tras cifrar enlas aportaciones realizadas en 2018 por la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías, el grupo de Aguado pide que la primera abandone la segunda.Eduardo Gutiérrez precisa que el cierre de Avalmadridque deba seguir necesariamente a la salida de la Comunidad madrileña de su accionariado, pero advierte de que los fallidos se cubren con el fondo de reserva técnica quey que tiene un nivel determinado por el Banco de España. A su juicio, cerrar la SGR equivaldría a, porque duda de que el resto de los socios protectores vayan a sustituir a la Comunidad de Madrid en el capital. Además de constituirAvalmadrid cuenta con. Los primeros son la Consejería de Economía, con un 31% del capital;; la–5%–, y la(CEIM) –0,02%–. Los partícipes son socioscuando se les otorga un aval tienen que adquirir una participación, que se les reembolsa cuando lo cancelan. Ese capital actúa de garantía: a mayor riesgo, más acciones deben comprar. Sánchez Acera cree que primero deben dirimirseque se ha causado a la Comunidad de Madrid, y después ver qué se hace con los socios partícipes y si el Gobierno regional va a poder recuperar el dinero aportado.Los tres grupos están de acuerdo en que una institución como Avalmadrid constituye un instrumento necesario para facilitar financiación a las pymes y los autónomos, que tienen mayores dificultades para conseguirla., describe la portavoz socialista. “No somos jueces, no buscamos responsabilidades penales, pero sí políticas, además de ver cómo se puede mejorar la gestión”, precisa. Pilar Sánchez avanza quepara reafianzar los préstamos concedidos por la sociedad de garantías. Según publicó este lunes, el aval otorgado a MC Infortécnica, la empresa de los padres de Díaz Ayuso, fue reavalado por la Comunidad de Madrid y por Cersa, una sociedad pública de reafianzamiento. De forma quesi la sociedad de garantías no consigue recuperar el dinero, la opción más probable en vista del desarrollo del expediente. En total, la Comunidad de Madrid debe asumirde los 163,5 millones que Avalmadrid tiene reavalados. El resto corresponden a Cersa.Si la comisión de investigación sale adelante, su primera sesión debería celebrarse a finales de este mismo mes.. Entonces, si los grupos no piden que se les amplíe el plazo, se presentará un informe definitivo sobre el funcionamiento de Avalmadrid. El, que abrió en junio de 2018 una la sociedad de garantías madrileña y a sus consejeros y directivos desde enero de 2013,del año en curso.