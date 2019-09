Los letrados de la Asamblea dictaminan que la Mesa no puede impedir a los grupos preguntar sobre Avalmadrid

Publicada el 06/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/09/2019 a las 19:18

info Libre

Los vínculos de Avalmadrid con la Comunidad

La comisión de investigación, en la Mesa

Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid han determinado quecomo pregunta para que el Gobierno regional la conteste por escrito cualquier iniciativa de este tipo que presenten los grupos parlamentarios sobre Avalmadrid. Así lo establece el informe que ha elaborado el letrado jefe de la Asamblea a petición de la Mesa –y al que ha tenido acceso–, después de que la diputada del PSOEpreguntara al Gobierno madrileño el pasado 25 de julioya inspeccionados por el Banco de España, excluyendo las fases de seguimiento y de recuperación de los impagados Ésta es sólo la última pregunta que los grupos de la oposición han hecho sobre Avalmadrid, en el centro de la polémica desde que se hicieron públicos los vínculos entre sus consejeros y directivos y las empresas que obtenían avales para pedir préstamos bancarios o presentarse a concursos de la Administración y obtener subvenciones. También otorgó trato de favor a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso . Pese a que no devolvieron el préstamo que les concedió Caja España, Avalmadrid no ejecutó el aval ni embargó sus bienes para recuperar el dinero. En total,Pero no todas fueron admitidas por la Mesa de la cámara . En los casos en que sí y el Gobierno ha respondido, éste se niega a facilitar información sobre Avalmadrid, argumentando que, ni está incluida en el sector público autonómico”.Pues bien, ahora el letrado jefe de la Cámara dictamina que la pregunta de Sánchez Acerapuesto que sólo pueden serlo las preguntas que “planteen cuestiones entera y manifiestamente ajenas a las atribuciones” de la Asamblea o cuando estén limitadas por la Constitución. Y no es el caso. Además, la Mesa quería saber qué debe hacer cuando los grupos le pregunten sobrey teniendo en cuenta también que son entidades financieras –pues están sometidas a una regulación y una supervisión específicas–. Es lo que ocurre con Avalmadrid:–era del 31% cuando se produjeron la mayor parte de las irregularidades denunciadas– y como sociedad de garantía recíproca tiene la consideración deEl informe precisa que la consulta sobre el nivel de participación y la supervisión de Avalmadrid queda “fuera de su ámbito de verificación formal y material”, pero, “en todo caso”, apunta que los “elementos subjetivos y patrimoniales que vinculan a la citada entidad con la Comunidad de Madrid […] serían, en un juicio liminar,de cualquier pregunta sobre la sociedad de garantías madrileña. El letrado se refiere no sólo a, sino también a que el hecho decuando resulte legalmente procedente y ejerzan potestades propias”. Como, además, la supervisión del Banco de España es administrativa,Finalmente, el letrado recuerda que la función de control parlamentario se centra en la “actuación, información o conocimiento” que pueda realizar o tener el Gobierno autonómicopor su condición de autoridades o funcionarios de la Comunidad de Madrid”.En el caso de Avalmadrid, además de su participación accionarial, la Comunidad de Madrid, que en la anterior legislatura era, como antes lo fueron, por ejemplo,. De los 11 consejeros de la sociedad de garantías, tres de ellos se sentaban en representación de la Comunidad de Madrid: aparte de Rosario Rey,La respuesta de la asesoría jurídica a la Mesa tiene doble relevancia a la espera de que el órgano de gobierno de la cámara admita y califique, previsiblemente este próximo lunes, la iniciativa de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid . Ciudadanos ya ha anunciado que apoyará la solicitud e incluso Vox se ha mostrado dispuesto a respaldarla. Por el contrario,sobre la idoneidad de esa comisión, argumentando precisamente que Avalmadrid, como sociedad de garantía recíproca, se halla bajo el control del Banco de España y del Ministerio de Hacienda. La Mesa acaba de darle una pista sobre la legalidad de las iniciativas sobre la controvertida sociedad semipública.