Publicada el 10/09/2019 a las 09:56 Actualizada el 10/09/2019 a las 10:05

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)ha declarado este martes que el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no.El IRPH es un índice alternativa al Euríbor, muy utilizado por la banca entre 2005 y 2009, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria., por lo que se generó la sospecha de que no habían sido informados correctamente de las condiciones ni de los riesgos.El letrado polaco contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.Se trata de unas conclusiones que no son vinculantes de cara a la futura sentencia, pero en la mayoría de los casos. La sentencia definitiva se espera para el primer trimestre del próximo año. Si el tribunal sigue la línea del letrado, los bancos españoles deberán enfrentarse a indemnizaciones millonarias.En concreto, Szpunar ha afirmado que una cláusula contractual que fija un tipo de interés tomando como referencia uno de los seis índices oficiales legales que pueden ser aplicados por los bancos a las hipotecas con tipo variable "no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva".