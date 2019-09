¿Es seguro pagar con tarjeta? Los pagos electrónicos se blindarán más a partir de la próxima semana

Publicada el 10/09/2019 a las 17:13 Actualizada el 10/09/2019 a las 17:49

Claves de la autenticación reforzada

¿Este paso implica mayor seguridad en los pagos?

Consejos básicos de seguridad en internet

Cada día más gente paga con tarjeta o directamente con el móvil. A pesar de la comodidad que supone, los pagos electrónicos pueden. Por ello, la próxima semana entrará en vigor unainforma Europa Press.Esto supondrá cambios en la experiencia de pagos, y se deberán introducirque hasta ahora no se requería, ya no solo en la banca electrónica sino también en los pagos con tarjeta, en el comercio electrónico y presencial, a partir del próximoEsta nueva normativa se enmarca en la PSD2, que son las siglas en inglés de, por las que habitualmente se hace referencia a la segunda directiva de servicios de pago comunitaria, y tiene el objetivo de promover la transparencia, la innovación y una mayor seguridad en los servicios de pago.Además de introducir, la nueva autenticación reforzada estableceen las transacciones de pago electrónicos y en los accesos a las cuentas a través de internet. A continuación desvelamos sus claves.La autenticación reforzada es un procedimiento dedel cliente en el entorno electrónico, según la Asociación Española de Banca (AEB).De acuerdo con la nueva normativa, la identificación deberá incluir varios factores de autenticación en las categorías de(algo que solo posee el usuario),(algo que es el usuario) y(algo que solo conoce el usuario).La AEB indica que los pagos electrónicos ya cuentan con niveles de seguridad elevados, pero la autenticación reforzada requiere que en ocasiones se deberán introducirde autenticación en pagos para los que hasta ahora no se requería.Un ejemplo es que a partir del 14 de septiembre, además de los habituales códigos, también se puede enviar uno se puede introducir, como el reconocimiento facial.Cada banco, de, comunicará a sus clientes cómo la autenticación reforzada afectará a la operativa bancaria.La AEB señala varios consejos de seguridad en Internet, ya que aunque los nuevos requerimientos reforzarán la seguridad de las operaciones electrónicas, no viene mal recordar algunos pasos básicos en la web:-Comprobar que las claves se introducen en la banca electrónica o aplicación móvil del banco y-Tener en cuenta que el bancosobre los códigos y elementos de seguridad para operar en canales remotos por teléfono o correo electrónico.con nadie las contraseñas de acceso a la banca electrónica o móvil ni la de las tarjetas.-No introducir datos privados en-No instalar programas que se reciban por correo electrónico, sino únicamenteTeniendo en cuenta estos consejos, y gracias a la nueva normativa, pagar por Internet será, si cabe, más seguro todavía.