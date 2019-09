15MpaRato: “Las cúpulas del Banco de España y la CNMV son responsables políticos de la salida a Bolsa de Bankia”

Publicada el 11/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 10/09/2019 a las 21:53

El auditor y Rodrigo Rato

“Era imposible que no lo supieran”

, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia, presenta este miércoles sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa del banco que entonces presidía Rodrigo Rato . La víspera comenzaron a hacerlo el resto de las acusaciones particulares , una quincena. Tras una vista oral en la Audiencia Nacional que se ha prolongado durantey donde han declarado los–Bankia, BFA y Deloitte–, la Fiscalía ha descartado que la salida a Bolsa del banco fuera un “error de gestión empresarial”; por el contrario la ha calificado comoen España. No sólo hizo desaparecer “los ahorros de millones de personas”, sino que además condujo al “mayor rescate financiero” de la historia del país.Sin embargo, el ministerio público haen el caso. Pese a apreciar “defectos de actuación” del supervisor bancario, la fiscal anticorrupción Carmen Launa considera que se trató sólo de. Mientras que la CNMV carecía de medios para verificar las falsedades incluidas en el folleto de la salida a Bolsa en julio de 2011.En cambio, 15MpaRato considera a ambas institucionesde la estafa, por sula primera y por terminar empleando ala segunda, lo que, dice, ha repercutido en la ética de su gestión. El Banco de España y la CNMV fuerondel caso, pero finalmente su imputación fue, quien atribuyó la responsabilidad exclusiva de las decisiones que se tomaron al consejo de administración de Bankia.No obstante, la plataforma ciudadana critica a la acusación popular que solicitó en su momento que se considerara responsables subsidiarios a los supervisores bancario y bursátil por haber. “Insistir en su responsabilidad penal”, explica Simona Levi, portavoz de 15MpaRato,, quienes utilizaron la falta de reacción del Banco de España y de la CNMV, así como su posterior exoneración por el juez, como argumentos para defender su inocencia.Por su parte, la fiscal Launa apoyó la exculpación del Banco de España y de la CNMV asegurando en sus conclusiones finales que, si ninguno de los dos se opusieron al folleto de la salida a Bolsa, fue porque se fiaron de los informes favorables del auditor de Deloitte . “Los informes de las auditorías favorables suponen una acreditación de la cooperación de [Francisco] Celma [el auditor] en la comisión del delito de falsedad contable”, acusó la fiscal, quien no obstante dejó claro también quesabiendo perfectamente que existíany debilidades financieras.De hecho, reveló la existencia dey que no aflorasen esos deterioros en las cuentas formuladas en marzo de 2012, informa Europa Press. EntoncesDe ahí que el ministerio público pida una condena de, cinco años para el exvicepresidente, seis años para el exconsejeroy un año y medio para el ex consejero delegado. Como cooperadores necesarios la fiscal Carmen Launa solicita dos años de cárcel para, auditor de Deloitte, y dos años y medio para el ex director general de Caja Madridque fue condenado a un año menos un día de prisión por las tarjetas black . Para el ex ministro del PP, que presidió el comité de auditoría, el fiscal pide un año y medio de prisión.Además de 15MpaRato, se han personado como acusaciones particulares, la asociación de de accionistas minoritarios, dos inmobiliarias y varios despachos de abogados en representación de más afectados. El abogado de Aemec, tras calificar de “maliciosa” la salida a Bolsa, destinada a, consideró difícil de creer que los consejeros de Bankia, con una formación “más que sobrada”, desconocieran las irregularidades contables de Bankia, aunque también culpó al auditor de no haberlas revelado. El director del Bufete Rosales, por su parte,. Y el sindicato CGT tachó de “maquinaria fraudulenta continuada” lo ocurrido en Bankia. Según explicó, la reformulación de las cuentas en mayo de 2012 no tuvieron su causa en la crisis económica, sino que. Ya, tras la integración de Caja Madrid con el resto de las cajas que formaron Bankia,, para que algunas de estas entidades no mostraran pérdidas y cumplieran con los criterios para obtener ayuda públicas.Para Sergio Salgado, también portavoz de 15MpaRato, la clave del juicio ha sido. “Mintieron en el folleto y, por tanto, engañaron a los compradores”, resume.: “Lo primero es un delito civil y lo segundo, un delito penal”. “Era imposible que no lo supieran”, indica Salgado, tal y como muestran los informes de los peritos del Banco de España y los correos remitidos por el auditor al comité de auditoría de Bankia, añade la fiscal. Si ocultaron las cifras reales, acusó Launa, fue sólo. “Para quedarse y no renunciar a sus cargos”, refrenda el portavoz de la plataforma ciudadana.Simona Levi no tiene ninguna duda sobre la responsabilidad de los gestores de Bankia, queel 28 de junio de 2011 en el consejo de administración salir a Bolsa. Y lo hicieron de forma autónoma, resalta, no obedeciendo a “una decisión del Gobierno como alegó Rodrigo Rato” . Por el mismo motivo rechaza el recurso que hicieron algunos de los acusados a su. Dijeron que estaban allí, y que compraron acciones y también perdieron dinero, recuerda Levi. Pero al tiempode la salida a Bolsa y que, además, les obliga a conocer su trabajo y la Ley de Sociedades de Capital. “Pasar de 309 millones de beneficios a 3.000 millones de pérdidas en sólo 10 meses”, acusa, “lo que demostraba que las cuentas aprobadas eran un disparate”.Por ese mismo motivo, la Fiscalía ha elevado las penas para Rato y Fernández Norniella añadiendo al delito de estafa el de falsedad en las cuentas de Bankia y de BFA en el año 2011, además dede cuatro a 15.