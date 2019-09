Publicada el 27/09/2019 a las 17:01 Actualizada el 27/09/2019 a las 19:13

Reunión con el Gobierno

Juicios

"Autoemprendedor"

"Más flexibilidad"

El consejero delegado de Glovo , Óscar Pierre, ha defendido este viernes, según informa Europa Press, que el modelo de la compañía barcelonesaya que su servicio consiste en una nueva línea de actividad: "Hemos dado servicio a una demanda global, iba a pasar con o sin Glovo".Así lo ha destacado este viernes durante la mesa redonda Digitalización, flexibilidad y mercado laboral: el futuro del empleo y las plataformas digitales, en la que también han intervenido el jefe de políticas públicas de la compañía,, y el socio fundador de Crea Inversión,Pierre ha sostenido que en cuatro años, siendo en su mayoría personas altamente cualificadas, mientras que Ferrer ha sostenido que los 7.500 mensajeros que tiene Glovo en España no vienen de un sector concreto, como la logística, "lo que indica que sectores como éste tampoco han dejado de crecer y rechaza el mantra de destrucción de empleo".El fundador de Glovo ha explicado que en la reunión que mantuvieron hace dos semanas con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, vio unacentral. "Defendían que el marco regulatorio ya permite flexibilidad, y Glovo defiende otro modelo de flexibilidad. Creo que ellos hicieron shock de que se trata de algo nuevo. Fue una actitud bastante positiva" , ha detallado.Pierre, que se ha declarado optimista con el futuro del conflicto laboral,y ha augurado que a partir de ahora empezará el diálogo para flexibilizar el marco regulatorio.Preguntado por las consecuencias de eventuales nuevas sentencias en contra del modelo laboral de Glovo, Pierre ha explicado que van a cumplir con "lo que haga falta", y ha insistido en que seguirán luchando por el modelo laboral que defienden cumpliendo la ley y, si es necesario, ha añadido,También ha señalado que una regulación "muy agresiva" en España no les irá bien en un futuro y ha alertado de que esto provocaría que invirtieran más en otros países.Por su parte, Ferrer ha lamentado que existe unpor la sensación extendida de inseguridad y precariedad que conlleva esta modalidad de trabajo, cuando en España, lo que se refiere a la cotización a la Seguridad Social, "es de lo más avanzado".Ferrer ha explicado que el modelo de Glovoque han creado en Francia y que, según él, consiste en una forma híbrida de autónomo y asalariado que a medida que haya más relación el autónomo adquiere una carta de derechos.Otros de los modelos que ha destacado la compañía es un decreto que el Gobierno de Italia aprobó hace un mes que mantiene lapero junto a una serie de derechos, como un salario mínimo la hora garantizado.Por su parte, Murtra ha sostenido que la regulación actual vay ha destacado que el hecho de llevar siempre un móvil encima ya necesita una flexibilidad que la regulación no tiene. "La seguridad social y los costes laborales tienen que estar asumidos por todo el sistema. Sería demencial que unas compañías paguen seguridad social y otras no", ha añadido.Murtra ha defendido que "sin hacer trampas" y cumpliendo con las mismas normas para todo el mundoen España para que puedan operar plataformas en que operan en el resto del mundo.