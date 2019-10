El FMI prevé un frenazo de la economía mundial por la guerra comercial de Trump y 600.000 millones de pérdidas en 2020

Publicada el 08/10/2019 a las 17:07 Actualizada el 08/10/2019 a las 17:51

Respuesta fiscal snicronizada

Reformas estructurales e impuestos medioambientales

La economía mundial ha entrado en una fase decomo consecuencia en parte de laa raíz de las tensiones comerciales, cuyo impacto acumulado en la economía mundial podría suponer la(637.000 millones de euros) en 2020, según ha advertido la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),, quien ha indicado que un deterioro mayor del previsto de la actividad puede hacer necesaria "unacoordinada", informa Europa Press.En su intervención previa a la reunión anual que el organismo internacional celebrará en Washington durante la próxima semana, Georgieva ha destacado que actualmente se espera una, fenómeno para el que ha acuñado la expresión "desaceleración sincronizada" en contraposición alde hace dos años, cuando el 75% de la economía mundial se expandía."Esta desaceleración generalizada significa que el crecimiento caerá este año a sudesde principios de la década", ha apuntado la directora del FMI, que dará a conocer la próxima semana sus nuevas perspectivas económicas, anticipando que estas mostrarán revisiones a la baja para 2019 y 2020.Entre las causas de esta pérdida generalizada de impulso económico, la búlgara ha advertido de que el crecimiento del comercio mundial "prácticamente se ha paralizado" como consecuencia de las, lo que ha provocado el deterioro sustancial de las manufacturas y la inversión, con el riesgo de que servicios y consumo también acaben viéndose afectados.De hecho, la directora del FMI considera que, aún cuando el crecimiento repunte en 2020, las grietas actuales podrían provocar, incluyendo la rotura de cadenas de suministro, la compartimentación de sectores comerciales y unque fuerce a los países a elegir entre sistemas tecnológicos.En este sentido, Georgieva ha advertido de que "en una guerra comercial," y ha adelantado que las estimaciones del FMI apuntan a que el efecto acumulado de los conflictos comerciales para la economía mundial "podría suponer una pérdida de unos 700.000 millones de dólares para 2020", alrededor del 0,8% del PIB."Esto es aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suiza", ha añadido.En su análisis, Georgieva ha dejado claro que las políticas monetaria y financiera no pueden dar respuesta por sí solas a un empeoramiento de la coyuntura económica ante el que, aprovechando el espacio generado por los bajos tipos de interés.A este respecto, ha reclamado que aquellos países, como Alemania, Corea del Sur o Países Bajos, que cuentan con margen presupuestario, acometan un, sobre todo en infraestructuras e I+D, para, mientras que en los países con una elevada relación deuda/PIB está justificada la moderación fiscal."Si la desaceleración de la economía mundial es más pronunciada de lo que se prevé, puede ser necesaria una respuesta fiscal coordinada (...) O, dicho de otro modo, si la desaceleración sincronizada empeora, posiblemente deberemos dar una", ha recomendado Georgieva, recordando la eficacia de este enfoque en el compromiso del G20 en 2009 para realizar un estímulo conjunto.La nueva directora del FMI ha vuelto a poner sobre la mesa algunas de lasde la institución para impulsar el crecimiento, incluyendo la necesidad de acometerque permitan incrementar la productividad."La pérdida de puestos de trabajo derivada de la automatización y de los cambios demográficos requiere que los países reformen la estructura de sus economías", ha señalado la búlgara, para quien si no se actúa ahora, muchos países se verán estancados en un "crecimiento mediocre".Asimismo, Georgieva ha señalado que elrepresenta una crisis a la que nadie es inmune y sobre la que todos tenemos la responsabilidad de actuar.En este sentido, el FMI considera que lospueden ser una de las herramientas más poderosas y eficientes, aunque ha subrayado que la clave está en modificar los sistemas tributarios, y no simplemente en establecer un nuevo tributo.De este modo, la recaudación adicional podría utilizarse para recortar otros impuestos y financiar la asistencia a los millones de hogares afectados. Asimismo, estos nuevos recursos podrían respaldartambién inversiones en infraestructuras de energías limpias."Cruzarse de brazos tiene un precio demasiado alto", ha concluido Georgieva, para quien es el momento de cooperar frente a este desafío y trabajar conjuntamente para infundir una confianza renovada en el