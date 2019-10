La UE saca a Emiratos Árabes Unidos y a Islas Marshall de su lista negra de paraísos fiscales

Publicada el 10/10/2019 a las 17:46 Actualizada el 10/10/2019 a las 18:29

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este jueves a Emiratos Árabes Unidos e Islas Marshall de su, así como a Suiza, Serbia, Albania, Costa Rica y Mauricio de la lista gris. De esta forma, el documento de la UE que enumera jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal se queda con nueve territorios, que son Belice, Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo de la UE ha informado de que tanto Emiratos Árabes Unidos como las Islas Marshallpara aplicar los compromisos asumidos para mejorar su marco de política fiscal. Emiratos Árables Unidos cumple así con todos sus compromisos y, además de ser retirado de la lista negra, no ha sido incluido en la gris, en la que se encuentran aquellos territorios que han prometido a la UE que adecuarán sus legislaciones a los estándares europeo e internacional.En esta segunda lista entra ahora Islas Marshall, mientras que salen de ella Suiza, Costa Rica, Albania, Serbia y Mauricio por haber aprobado reformas paradel bloque comunitario. Además, los ministros de Finanzas de la UE han examinado si los países y territorios que no están en ninguna de las listas cumplen los criterios de transparencia tras expirar después de que desapareciese una excepción que se les había concedido para cumplirlos.Los Veintiocho han concluido que, incluido Estados Unidos, cuya red de acuerdos de intercambio de información es "suficientemente amplia" para abarcar a todos los Estados miembros de la UE