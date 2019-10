Hackean una cuenta de Correos en Twitter con mensajes como "somos expertos en el transporte de droga"

Publicada el 15/10/2019 a las 17:29 Actualizada el 15/10/2019 a las 17:49

La empresa pública de servicio postal y paquetería Correos ha alertado en su cuenta oficial en la red social Twitter de que el perfil de "Correos Atiende" (@CorreosAtiende_) de atención al cliente, y ha instado a los usuarios a no hacer caso de los tuits y mensajes directos publicados desde esa cuenta."Si necesitas enviar droga en tus paquetes, no dudes en usar nuestro servicios", ha sido elen la cuenta de Twitter tras la suplantación. El tuit, recogido por Europa Press, ya ha sido compartido por más de 15.000 usuarios de la red social.Después, en la cuenta de atención al cliente de Correos, que conserva su apariencia habitual, se ha publicado el siguiente mensaje: "Nuestro servicio es una basura, pero somos expertos en el transporte de droga". El tercer mensaje también, y como si fuera un aviso, advertía a los usuarios de Correos que "desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaína de regalo".El cuarto mensaje de la cuenta hackeada era una encuesta que comparaba a la empresa pública con otra compañía privada, y el quinto por el momento citaba una noticia con el titular "Detienen a anciana que escondía droga en su silla de ruedas". Desde la cuenta se respondía:Desde Correos aseguran que. Mientras tanto, instan a los usuarios del servicio a que no hagan caso de los tuits y mensajes directos que se publican en ese perfil "hasta nuevo aviso".