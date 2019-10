Draghi reclama en su despedida un fondo común europeo para abordar la próxima crisis

Publicada el 24/10/2019 a las 17:44 Actualizada el 24/10/2019 a las 18:04

El presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi , que compareció este jueves ante la prensa y Europa Press por última vez como máximo responsable de la política monetaria de la zona euro, no ha reservado ninguna sorpresa para la ocasión y ha cerrado su etapa reclamando a los líderes políticos laque permita hacer frente en mejor situación a la próxima crisis."Mi legado es no rendirme nunca", ha resumido Draghi como colofón a sus, entidad que ha transformado completamente, dotándola de una mayor capacidad de actuación, lo que le ha granjeado también agrias críticas desde las filas más ortodoxas.El banquero romano, que entre sus logros al frente del BCE puede contar haber salvado al euro dando a Europa la oportunidad de enmendar los errores cometidos en su proceso de integración, ha defendido que, similar a mecanismos existentes en otras uniones monetarias, aunque para conseguirlo han de cambiarse cosas. "Debe diseñarse de forma que limite el riesgo moral. El diseño de las reglas es muy importante. Creo que es lo principal", ha apuntado.En su despedida, Draghi ha reiterado la necesidad de que otros actores, aparte de la política monetaria, intervengan con mayor decisión para alcanzar completamente los beneficios de las medidas de política monetaria adoptadas, advirtiendo de que el mayor peligro que se cierne sobre el futuro es el de una"Si se quiere ver tipos más altos, más pronto, la política fiscal debería actuar", ha enfatizado.Los datos entrantes desde el pasado mes de septiembre confirman nuestra evaluación previa de una, así como la persistencia de riesgos a la baja y escasas presiones de precios, por lo que los riesgos para las perspectivas de la eurozona siguen inclinados a la baja, ha señalado.No obstante, el presidente del BCE ha reconocido que los últimos acontecimientos que han contribuido a reducir la probabilidad de un Brexit desordenado han ayudado a mejorar la situación, aunque ha señalado que la evolución registrada en la región desde septiembre ha confirmado que la decisión de actuar del Consejo de GobiernoEn cuanto a su sucesora, Christine Lagarde, Mario Draghi confirmó que la francesa estuvo presente en la reunión del Consejo de Gobierno, aunque no intervino en las discusiones y evitando pronunciar ninguna palabra que pueda ser tomada como una recomendación a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional.No necesita consejo", ha indicado.Asimismo, Draghi, que se ha mostrado particularmente orgulloso de, no ha querido dar ninguna pista sobre cuál será su futuro una vez abandone el BCE. "Pregunten a mi esposa. Ella probablemente lo sepa", ha concluido.