IAG, el 'holding' propietario de Iberia, adquiere Air Europa por 1.000 millones de euros

Publicada el 04/11/2019 a las 09:51 Actualizada el 04/11/2019 a las 10:20

La transacción se cerrará en la segunda mitad de 2020

IAG ha acordado con Globalia laque se abonarán en efectivo al cierre de la operación, según ha anunciado este lunes el holding aéreo, propietario de Iberia , British Airways, Vueling y Aer Lingus, que financiará la compra con deuda externa.El consejo de IAG considera que la transacción aumentará la importancia del hub de Madrid, transformándolo enpara los cuatro grandes de Europa: Ámsterdam, Frankfurt, Londres Heathrow y París Charles De Gaulle, al tiempo que desbloquearáy reconsolidará el liderazgo de IAG en el Atlántico Sur.Asimismo, según el órgano de dirección de IAG, la operación aportará "importantes beneficios" a los clientes al proporcionary opciones así como más oportunidades paray ofrecerá unas "significativas potenciales sinergias" en términos de costes e ingresos.La marca Air Europa seráy la sociedad seguirá siendo un centro de ingresos autónomo dentro Iberia dirigida por el consejero delegado de Iberia, Luis Gallego, según ha explicado el holding aéreo.El grupo espera que la adquisición de Air Europa generea través de ventas, gastos generales y administrativos, aprovisionamientos, gastos de handling y distribución con sinergias a pleno rendimiento que deben lograrse para el año 2025. IAG espera que la implementación de costes se desarrollará en el mismo período.Asimismo, el holding aéreo prevé que la adquisición generedespués del cierre y que aumente la rentabilidad sobre el capital invertido en los cuatro años siguientes al cierre.Los órganos de administración de IAG e Iberia consideran que la adquisición generará valor en tres ámbitos clave: integración de Air Europa en laexistente en Madrid; creación deentre Air Europa y otras compañías operativas de IAG, además de la inclusión en los negocios conjuntos de IAG, e integración de Air Europa en laIAG, que espera que el cierre de la transacción tenga lugar en la segunda mitad del 2020 tras obtener las autorizaciones oportunas, ha acordado pagar unen el caso de que no se obtengan las autorizaciones regulatorias pertinentes y que alguna de las partes decida resolver el acuerdo.Después del cierre, IAG prevé que la deuda neta respecto a su resultado bruto de explotación (Ebitda) seacomo resultado de la adquisición, en comparación con el 1,2 registrado al final del tercer trimestre de 2019.La adquisición constituye una transacción de Clase 2 a efectos de las UK Financial Conduct Authority's Listing Rules y, como tal, no requiere lade IAG.Los activos brutos de Air Europa a 31 de diciembre de 2018 eran dey sus beneficios antes de impuestos atribuibles fueron durante el pasado año de. Air Europa opera vuelos regulares nacionales e internacionales a 69 destinos, incluidas rutas europeas y de larga distancia a América Latina, los Estados Unidos de América, el Caribe y el norte de África.El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha resaltado que la adquisición de Air Europa supone añadir a IAG una, haciendo de Madrid un hub europeo "líder" y permitiendo que IAG logre el liderazgo del Atlántico Sur, generando así un valor financiero adicional para sus accionistas."IAG tiene una sólida trayectoria de adquisiciones exitosas, la más reciente con la adquisición de Aer Lingus en 2015, y estamos convencidos de que Air Europa representa unpara el grupo", ha subrayado.Por su parte, el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha afirmado que la incorporación de Air Europa al Grupo IAG supone "unde la compañía, que mantendrá la línea seguida por Air Europa durante los últimos años"."Estamos convencidos de queque Air Europa se incorpore a un Grupo como IAG, que ha demostrado durante todos estos años su apuesta por el desarrollo de las aerolíneas que los conforman y por el hub de Madrid", ha señalado.Por último, el consejero delegado de Iberia, Luis Gallego, ha subrayado que esta operación es de unapara el hub de Madrid que, durante los últimos años, se había quedado por detrás de otros europeos."Tras este acuerdo, Madrid podrá competir con otros hubs europeos en, con una mejor posición en las rutas desde Europa a América Latina y la posibilidad de convertirse en una puerta de enlace entre Asia y América Latina", ha añadido.