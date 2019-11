Publicada el 14/11/2019 a las 13:21 Actualizada el 14/11/2019 a las 14:43

El secretario general de CCOO,, ha recordado que el acuerdo presupuestario que alcanzaron y firmaron el PSOE y Unidas Podemos en su día era "light" y ha asegurado que no prevé que alcancen un programa económico "radical"."Me parecelo que estamos viviendo en las últimas horas. Este es un momento de tranquilidad y de ver si se configura, o no, una mayoría parlamentaria", ha remarcado el líder sindical en un encuentro con los medios tras inaugurar el III Congreso Trabajo, Economía y Sociedad organizado por el sindicato.Así, el líder sindical considera que el acuerdo que se alcance entre el PSOE y Unidas Podemos será "". "No va a ser un acuerdo bárbaro, aunque habrá formaciones que lo van a intentar vender como un acuerdo político bárbaro", ha apuntado.Sordo ha señalado que si se conforma finalmente un Ejecutivo, contará con un nivel de presión "". Además, ha añadido que los mensajes "exagerados y catastrofistas" de que el país se hunde y de que la economía española se va a hundir "están intentando condicionar desde ya la acción de Gobierno".Asimismo, ha resaltado que es el momento de conocer el acuerdo programático y de exigir al próximo Ejecutivo que oxigene los marcos del diálogo social para abordar las reformas que necesita España, porque se requiere la actuación de sindicatos y empresarios, que "Para Sordo, la situación política actual es", pero con muchas incertidumbres "todavía". "Solo conocemos por ahora un acuerdo muy básico entre el PSOE y Unidas Podemos e instamos al conjunto de grupos a que, cuanto antes, garanticen la sesión de investidura para que la legislatura eche a andar", ha pedido.Desde su punto de vista, "" que cualquier partido bloquease la legislatura, porque "España no puede seguir más tiempo bloqueada".No obstante, cree que, aunque las cosas estén "", el panorama es "mejor" que hace 48 horas. Además, ha dejado claro que CCOO va a seguir siendo tan exigente como siempre."Hay que corregir las reformas cuanto antes y abrir inmediatamente, porque sabemos más que nadie las reformas que quedan pendientes en este país", ha remarcado.