Publicada el 18/11/2019 a las 11:46 Actualizada el 18/11/2019 a las 12:20

El papel de los accionistas como actores del cambio

Las mujeres como clientes

El número de mujeres presentes en los comités ejecutivos del sector financiero español alcanza el, un aumento del 11% desde 2016, mientras que en los consejos de administración registran el, situándose cinco puntos por encima de la media internacional, según un informe elaborado por Oliver Wyman.En palabras de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, internamente se ha llegado a unde representación femenina ay de, lo que suponen datos "esperanzadores", dado que es la cifra más alta para España desde que Oliver Wyman comenzara el estudio en 2003.La consultora ha ampliado este seguimiento incluyendo a, lo que ha permitido alcanzar la conclusión de que existe un número creciente de firmas con cifras por encima de la media, pues elde las compañías analizadas tiene, mientras que la cifra asciende alA pesar de este crecimiento, los números registrados en el estudio Women in Financial Services de este año todavíay queda un "largo camino" para crear una industria en la que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y resultados, puesto que muchos de los roles que ocupan en los comités siguen estando dentro de las áreas funcionales. A este respecto,, un dato que tampoco mejora en los consejos, donde alcanzan el 9%.Además, el informe muestra que la. Así, los países que lideraban en 2016 la tabla han seguido progresando a un ritmo más rápido que la media, mientras que los menos eficientes se están estancando., con unde representación en los comités ejecutivos, seguido de Australia, Suecia y Finlandia. En contraposición, Arabia Saudí tiene el porcentaje más bajo (4%), junto con China, Japón y Corea del Sur.Por su parte, Estados Unidos solo tiene unde representación femenina en las altas esferas. El estudio destaca también la baja tasa de mujeres en Reino Unido y Hong Kong,Los accionistas ejercen una gran influencia sobre las empresas a través de la selección de inversores, votación formal de temas relevantes y, en algunos casos, de diálogo directo con la dirección. El informe destaca que este poder puede utilizarse para avanzar en materia de diversidad con un aumento de la divulgación corporativa de datos e iniciativas de género, que ayudarían a los accionistas aen las que las mujeres siguen estando muy poco presentes.En este sentido, la integrante del consejo de BBVA, Ana Peralta, asegura que no pueden tener unasi no se incluyen al. "Para muchos accionistas la diversidad de género sigue estando agrupada en la categoría de inversión ambiental, cambio climático o social". Por ello, este tipo de iniciativas son cada vez "más prominentes".El informe asegura que la mujer es elcomo cliente de servicio financieros, a pesar de que cada vez desempeñan roles más influyentes. Debido a esto, las empresas del sector están perdiendo una oportunidad de ingresos de unosEsta cifra es superior a los ingresos anuales de las instituciones financieras más grandes del mundo y es solo una "muestra de las oportunidades disponibles", que continuarán creciendo a medida que las mujeres controlen cada vez más