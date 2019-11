Nadia Calviño ve "relativo" considerar "muy barata" la indemnización por despido de 20 días

Publicada el 19/11/2019 a las 12:47 Actualizada el 19/11/2019 a las 12:48

"Nadie ve una crisis a corto plazo y menos en España"

La ministra de Economía y Empresa en funciones,, ha afirmado este martes que considerar la indemnización por despido de 20 días por año como, y ha añadido que, en la comparación internacional, el coste del despido en España no sale "particularmente bajo".Calviño respondía así al ser preguntada porde 20 días por año para que sea más caro despedir."Que se considere que eso es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional", ha señalado Calviño en declaraciones a Radio 4 recogidas por Europa Press.En todo caso, la ministra ha indicado que, no de manera aislada, y ha insistido en que el objetivo del Gobierno es mantener la creación de empleo y su calidad y que eso "no se puede arriesgar".Calviño ha reiterado la intención del Gobierno dey de diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que aborde las nuevas realidades laborales, como la robotización.La ministra ha señalado que el mercado laboral ha generado en los últimos años mucho empleo y ha precisado que, aunque se está ralentizando el ritmo al que se crean puestos de trabajo, la cifra de nuevos empleos estará este añode trabajo.En materia de pensiones, Calviño ha subrayado que no sólo hay que trabajar para garantizar la pensión a los hijos y los nietos, sino que. "Hay que garantizar la capacidad adquisitiva y revalorizar las pensiones con arreglo al IPC", ha apuntado.La ministra ha afirmado que, lo que requiere un amplio consenso social. "No son reformas de una legislatura", ha precisado Calviño, que considera que el Pacto de Toledo es un instrumento "fantástico" para sacar de la "lucha partidista" estas discusiones.Calviño ha reconocido que(guerra comercial, Brexit, la mala situación de las economías emergentes...), pero ha destacado que España debe confiar en sus capacidades y hacer una política "prudente y responsable".La ministra ha subrayado además que todos los organismos nacionales e internacionalesen tasas muy próximas al 2%, "prácticamente" el doble que la media europea, al tiempo que ha considerado como una noticia "relativamente positiva" que Alemania no entrara en recesión en el tercer trimestre."Todos estamos un poco traumatizados por lo sucedido en 2007. Nadie vio la profundidad de la crisis, ni la segunda parte de la crisis (...) El PIB sigue creciendo trimestre tras trimestre, a unos niveles muy superiores a los de los países de su entorno y con un perfil de crecimiento mucho más equilibrado (...)", ha afirmado la ministra.