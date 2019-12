La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

Publicada el 03/12/2019 a las 15:51 Actualizada el 03/12/2019 a las 16:24

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decretado la reapertura de la causa contra el jugador del FC Barcelona, su padre y su hermano poren relación con la. Las diligencias son el resultado de la denuncia presentada por un ciudadano argentino, Federico Rettori, que trabajó para la citada fundación entre 2012 y 2015.La causa se ha reanudado después que el fiscal solicitara hace escasas semanas que se revocara el sobreseimiento libre de la denuncia, que había ordenado la jueza el 30 de septiembre, y decretase su, a fin de que el caso pudiera reabrirse si se encontraban nuevos indicios de los delitos denunciados. De forma que la jueza ha terminado admitiendo tantocomo el interpuesto por el denunciante argentino, cuya declaración ha ordenado practicar.Según detalla Rettori en su denuncia, Leo Messi y su familia pueden haberse beneficiado de la fundación que lleva el nombre del futbolista para recibirque según sus estatutos está obligada a cumplir. “Fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación”, asegura. Así,, lo que permitió al FC Barcelona y a la fundación ahorrarse millones de euros en el pago de impuestos.Federico Rettori también denunció a los Messi en Argentina, en concreto en el Juzgado de lo Penal Económico número 8. Tras una batalla por la competencia sobre el caso entre este juzgado y el Juzgado Federal en lo Penal Económico, que ganó este último,de la Fundación Privada Leo Messiy de la madre del jugador,. El juez Ariel Lijo está investigando a los Messi por un supuestoa través de la fundación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a las “acciones solidarias y de compromiso social” . La madre de Messi aparece junto a su marido, Jorge Horacio, como titular de una de las empresas familiares,En un auto firmado el pasado 21 de octubre, el fiscal Ramiro González también pidió al Banco de la Nación Argentina que detalle, indicando qué personas físicas o jurídicas han efectuado pagos desde esa cuenta, así como las que hayan depositado en ella dinero o hecho transferencias.Además, quiere que los tribunales españoles soliciten al FC Barcelona la relación de donaciones, pagos y transferencias que el club haya realizado a las dos fundaciones de nombre similar –Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi– creadas por la familia del delantero culé en su país de origen. Como ha publicadoen una investigación basada en los documentos de Football Leaks, el Barça camufló 3,78 millones de euros del salario de Messi pagando a la sociedad argentina de su padre, Limecu SA.Pero no son éstos los únicos frentes fiscales que tiene abiertos la familia Messi. En febrero de 2016, la Agencia Tributaria sometió al FC Barcelona a una inspección de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014 que en noviembre se amplió a 2015. En medio de ese escrutinio, en junio de 2016 –poco antes de que la Audiencia de Barcelona condenara a Messi y a su padre por fraude fiscal–, por los pagos cobrados a través de la sociedad Limecu y por los ingresados en forma de donativos a la fundación. Lo hizo en una carta de acompañamiento de su certificado de retenciones, uno de los documentos de Football Leaks en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con el resto de los miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que también perteneceLos inspectores de Hacienda sospechaban que tanto los pagos a Limecu como las donaciones a la Fundación Leo Messi formaban parte del salario del deportistay que, para reducir su cuantía –y por tanto para pagar menos IRPF– el club y el argentino firmaron unos. En un memorando elaborado ad hoc por los abogados del Barça, éstos advirtieron al club y al jugador de que cometían dos delitos fiscales camuflando parte del salario del jugador como donaciones a su fundación.El primero, porque era “altamente previsible” que la Agencia Tributaria considerara–como parte del salario de Messi– los pagos a la fundación. En este caso, el responsable penal sería Lionel Messi, por no pagar el IRPF correspondiente a ese salario camuflado.Del segundo delito el responsable penal sería el Barça, puesto quepor esa parte del sueldo del futbolistay porqueque no eran tales. De hecho, los abogados del Barça asumen que la Fundación Leo Messi proporcionó al club losde cada una de las donaciones realizadas desde 2010, pese a que sólo pueden emitirlos las fundaciones acogidas al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e inscritas en el correspondiente registro.de su constitución, subrayan los asesores. Por tanto,prevista para estas donaciones.Un año más tarde, en junio de 2017,, a la que el FC Barcelona había pagadoApenas un mes antes,de la Audiencia de Barcelona que condenaba al jugador argentino apor tres delitos contra la Hacienda pública. A su progenitor le rebajó la pena de 21 a 15 meses como cooperador necesario. Ambas sentencias se refieren específicamente a losde Messi.