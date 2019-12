Guindos anticipa un rebote de la economía de la eurozona a mediados de 2020

Publicada el 13/12/2019 a las 09:49 Actualizada el 13/12/2019 a las 10:01

La desaceleración de la economía de la zona euro está tocando fondo y, lo que permite albergar esperanzas de que se produzca unen la región a partir de mediados de 2020, según ha señalado el videpresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos , durante su intervención en un acto de Nueva Economía Fórum, informa Europa Press.En este sentido, el exministro español ha apuntando quecomo consecuencia de que algunos de los riesgos e incertidumbres para las expectativas de crecimiento, como un Brexit desordenado y la guerra comercial, no se han materializado, mejorando la percepción de los mercados."Lo positivo es que", ha señalado el vicepresidente del BCE, apuntando que "se espera un", cuando el instituto emisor confía en tasas de crecimiento en torno al 1%.Por otro lado, Guindos ha asegurado que lasigue teniendo margen de actuación, aunque ha subrayado que cada vez es más evidente el impacto de los efectos colaterales de las medidas implementadas. De este modo, el vicepresidente del BCE ha defendido que la política monetaria no puede ser la única actuación en el ámbito de las políticas en Europa.; la productividad, la competitividad, la política monetaria puede ayudar, pero", ha apuntado Guindos, refiriéndose particularmente a la política fiscal, que considera "especialmente poderosa". A este respecto, el banquero ha explicado que una política fiscal expansiva con los bajos tipos de interés actuales no va a producir la expulsión de la demanda privada ni a un incremento de los tipos de interés.