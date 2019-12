CCOO valora que el Gobierno no haya aplicado la revalorización de las pensiones del 0,25%

Publicada el 27/12/2019 a las 14:46 Actualizada el 27/12/2019 a las 14:47

Cs habla de "chantaje" y el PP reivindica la subida que hizo cuando gobernaba

CCOO ha valorado que el Gobierno en funcionesy haya aprobado la prórroga de la cláusula de salvaguarda, que beneficia a los pensionistas que se jubilaron en 2011.Así lo ha señalado en un comunicado tras afirmar el Ejecutivo este viernes que tanto las subidas de las pensiones como la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020 se aprobarán cuando se forme Gobierno.También ha agradecido al Ejecutivo que haya dado respuesta a miles de personas afectadas ampliando la duración de los efectos de la cláusula de salvaguarda durante 2020, ya quecuando les resulte más beneficioso".Sobre la subida de pensiones, ha valorado que, aunque se ha dejado en suspenso la cuantía de la subida inicial de las pensiones en 2020 y pendiente la corrección definitiva de la reforma de pensiones de 2013., especialmente en materias sociales y económicas que no admiten más demora", ha apostillado el sindicato.La organización sindical que lidera Unai Sordo ha señalado que los beneficiarios de pensiones mínimas y no contributivas necesitan ver garantizado el derecho a un incremento adecuado de sus pensiones, ", empezando por un incremento inicial de acuerdo a la previsión de inflación".Por otro lado, CCOO ha lamentado que el Consejo de Ministros no haya aprobado la subida salarial del 2% para funcionarios y empleados públicos con fecha 1 de enero de 2020, acordada con organizaciones sindicales y reclamada en numerosas ocasiones ante el Gobierno en los últimos meses.Sobre la subida del SMI, ha valorado que el Gobierno haya decidido abordarlo en el marco del diálogo social. Por último ha instado a abordar, sin más dilación,y la reanudación de todos los ámbitos del diálogo social.El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que el Gobierno en funciones tenga previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes una subida de las pensiones al 0,25% "mínimo" que establece la ley.En declaraciones a los medios de comunicación en Almoradí (Alicante) tras su visita a zonas afectadas por la gota fría del pasado mes de septiembre,, ya que el PSOE se comprometió a vincular la subida de las pensiones a la inflación."Con Pedro Sánchez hay muchos decretos y muchas promesas y las que les interesan, como las renovables, o subir el sueldo a los funcionarios, pensiones o salario mínimo, pero luego, como hizo con la financiación autonómica,", ha dicho.El líder de la oposición ha manifestado que considera "inadmisible" esta postura y por ello ha avanzado que los conservadores presentarán iniciativas parlamentarias al respecto.El 0,25% es el resultado de la fórmula adoptada en la reforma de pensiones de 2013, aprobada por el Gobierno del PP, que fijaba esa subida mínima en situaciones de mayor dificultad financiera. Sin embargo, en 2018 Mariano Rajoy pactó con el PNV para sacar sus últimos Presupuestos, aún en vigor,Por su parte, Ciudadanosni siquiera al mínimo legal del 0,25%, a la espera de que Pedro Sánchez sea investido presidente y, ya con un Gobierno plenamente en funciones, apruebe una subida del 0,9%, en línea de la inflación prevista.

"Condicionar vuestra promesa de subida de pensiones o su revalorización a que haya Gobierno, en la situación en la que estamos, se llama chantaje", ha espetado la diputada Marta Martín en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

Martín ha añadido que "jugar con los mayores es indecente": "Mi suegra, de 82 años no entiende nada y casi está llorando. Vergüenza", ha escrito en su mensaje, dirigido a la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, cuya cuenta ha citado.

Por su parte, la que fuera portavoz de Hacienda de los naranjas y presidenta de la Comisión de Economía y Empresa del Congreso en la pasada y fallida Legislatura, María Muñoz, también ha acusado al Gobierno de "chantaje".

"Acaba de decir la ministra en funciones Celaá que el Gobierno no sube las pensiones, ni las revaloriza al IPC, ni siquiera el 0,25%, hasta que el Gobierno sea un Gobierno pleno y no en funciones. De nuevo, el chantaje. Chantaje", ha escrito, también en un mensaje de Twitter.