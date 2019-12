La cotización obligatoria de las prácticas universitarias sigue sin aplicarse un año después de su aprobación

Publicada el 28/12/2019 a las 13:22 Actualizada el 28/12/2019 a las 13:23

La universidad "hubiera colapsado", dicen rectores

Más de 500.000 estudiantes beneficiados

El 28 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que convertía en obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional.y que un año después sigue sin aplicarse.La cotización obligatoria de las prácticas externas quedó incluida en una disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Un texto elaborado por el Ministerio de Trabajo que establecía un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.Tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de diciembre de 2018 "sin consulta previa a las universidades", la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) advirtió delLos rectores, aunque celebraban "el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social", se mostraron preocupados por sus efectos económicos, yEl Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ejerció de mediador entre los rectores y el Ministerio de Trabajo, reuniéndoles a mediados de enero. En aquel encuentroAdemás, los representantes del Ejecutivo mostraron su intención de que, que la CRUE estimó en más de 100 millones de euros anuales."La universidad no lo puede sufragar, es imposible.", aseguraba en febrero el entonces presidente de la CRUE, Roberto Fernández, en una entrevista a Europa Press."Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere después de que se haya promulgado, no me parece de recibo", apostillaba Fernández, rector de la Universitat de Lleida.La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también criticó entonces al Gobierno de Pedro Sánchez porque ponía en peligro, según la patronal, el futuro de estas prácticas.La medida impulsada por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, que, dirigido por Isabel Celaá, como quedó patente en una comparecencia en el Congreso sobre este asunto solicitada por el Partido Popular. Allí, Celaá recomendó al PP que pidiera explicaciones a la ministra Valerio.en la comparecencia, celebrada en febrero. Días después, en una entrevista a Europa Press, la ministra de Educación reconocía que supo de la medida en la reunión del Consejo de Ministros donde fue aprobada.Aquel mes de febrero se produjo el adelanto electoral para abril, y tras las elecciones se prolongó una situación de bloqueo político que mantuvo al Gobierno en funciones durante meses, llegando así al inicio del curso académico 2019-2020 en el que debería empezar a ser obligatoria la cotización de las prácticas."Todo indica que el curso empezará sin ese reglamento, pero", afirmó en verano a Europa Press el nuevo presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos.El también rector de la Universidad de Córdoba vaticinaba entonces que la cotización obligatoria de las prácticas se postergaría un curso más porque"Está todo parado", precisaba. Una situación que todavía persiste, un año después de la aprobación de la medida, que sigue sin aplicarse.