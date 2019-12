Trenes, autopistas, vivienda y bancos suben de precio en 2020, se mantienen tasas aéreas y baja el gas

Publicada el 29/12/2019 a las 13:53 Actualizada el 29/12/2019 a las 13:54

Las tasas aeroportuarias bajarán un 1,4%

Bancos

Telefonía: se mantiene

Energía y gas

Nuevos impuestos y vivienda

El año 2020 se inicia con, al tiempo que volverá a encarecerse el precio de la vivienda y el alza del IBI no superará el 5%, mientras queEstas variaciones van acompañadas del, según ha decidido el Gobierno a la espera de la investidura y de constituir un nuevo Ejecutivo con plenas funciones.Una vez se conforme un nuevo Gobierno,; mientras que las pensiones se revalorizarán un 0,9% y las pensiones mínimas un 3%, junto a un nuevo alza del SMI aún por determinar.En cuanto a las tarifas de tren,, la primera subida en tres años, y los de Cercanías y regionales se incrementarán un 1%, el primer incremento desde 2015.De su lado,Los Avant, los que circulan por líneas AVE, el billete sencillo subirá un 1,2%, si bien los 'bonos multiviaje' se mantendrán sin variación.Por su parte, En los trenes que circulan por vías estrechas del Norte del país, los de la extinta Feve, la subida de billetes para 2020 será del 1,1%. En cuanto a las autopistas,, salvo en las nueve que fueron rescatadas por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.según ha comunicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2017-2021, marco regulatorio que fija la senda tarifaria,y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.A ello se añade,, recogida en el Plan Vuelo 2020 de Enaire. Esta medida, tras la reducción del 12% aplicada en 2019 y el 3% en 2018, compensará el incremento del tráfico aéreo superior al previsto.Por otro lado, se mantienePor su parte, varias entidades financieras han adelantado ya un aumento de las comisiones a los clientes para el nuevo ejercicio, de forma que se endurecerán las condiciones a los clientes que abran una cuenta gratuita.En concreto,Por su parte, Sabadell y Bankia también han modificado su programa de exención de comisiones para vincular más a los clientes.En cuanto al Euríbor, éste situó su media en diciembre en el -0,266% y los expertos creen que continuará en rojo a lo largo de todo 2020 al haberse alejado las expectativas de una pronta subida de tipos por parte del BCE.Esto supondrá que las hipotecas a tipo variable seguirán en niveles muy bajos, si bien las entidades ya se han protegido aumentando la contratación de hipotecas a tipo fijo.Respecto a las telecomunicaciones,, aunque algunas ya acometieron subidas en 2019, que podrían repetirse en los próximos meses.En principio los principales operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) mantendrán los precios de la cuota de línea el nuevo año.En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura)conocido comoque afecta a algo más de un tercio del recibo: eso sí,No obstante, dado que las competencias de peaje al transporte y la distribución de electricidad se han transferido a Competencia, estos podrían bajar de media un 5,6%, en función del proyecto de circular por el que se establece la metodología de cálculo, lo que tendría una repercusión a la baja en el recibo de la luz.También se mantendrá el 25% del recibo correspondiente al IVA y al Impuesto de Electricidad, si bien el 35% restante relativo al consumoCon el nuevo año, entrará en vigor la modificación del sistema de fijación de precios en la nueva tarifa de la luz, que variarán en función de la hora, según el día de semana y dependiendo de la ubicación geográfica.Mientras,respecto al último trimestre de este año, retomando así los descensos tras permanecer los dos últimos trimestres de este 2018 congelada.Por su parte, el precio de la bombona de butano se sitúa en 12,74 euros, tras haber subido un 4,86% en noviembre, por lo que habrá que esperar a mediados de mes para ver si se vuelve a encarecer.En el capítulo de impuestos, el nuevo Gobierno podría retomar algunas de las medidas acordadas para los fallidos Presupuestos de 2019, como un aumento del IRPF para las rentas muy altas y una tributación mínima de un 15% en Sociedades, así como un alza del 1% en Patrimonio para fortunas de más de 10 millones.Asimismo, podría recuperarsey también están pendientes el nuevo impuesto a los servicios digitales (Tasa Google) y la creación del impuesto sobre transacciones financieras (Tasa Tobin), así como el nuevo impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina y otros tributos verdes.En materia de vivienda,Fotocasa cifra el aumento en el 3%, Moody's en el 5,5% y Servihabitat lo sitúa en el 4,8%, con un alza en compraventas del 4%. Pisos.com calcula que el coste de adquirir una vivienda será entre un 2% y un 4% mayor, y el del alquiler entre un 4% y un 6% más alto.Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2020, que implicará a 1.092 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).La actualización da como resultado unas subidas y bajadas medias globales que alcanzan el 3%, si bien el incremento máximo no supera el 5%.