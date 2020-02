Garzón cree que "no se trata de alentar" a los agricultores para que protesten, sino de "responder" sus reivindicaciones

Publicada el 24/02/2020 a las 10:29 Actualizada el 24/02/2020 a las 10:40

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este lunes que "no se trata de alentar" a los agricultores españoles para que se manifiesten, sino de "responder" a sus reivindicaciones, en referencia a las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que pedía "seguir apretando" con protestas y concentraciones porque "tienen razón".

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Garzón ha explicado que las declaraciones de Iglesias están enmarcadas en un contexto determinado. "Entiendo el contexto en el que se han hecho (declaraciones). Se ha hecho en el ánimo de no llevarnos a equívoco. De no decirles (a agricultores): 'mira, la solución es muy sencilla, quédense en casa'. Estamos hablando de un problema estructural, que tiene facetas coyunturales. No engañamos a nadie", ha señalado.

Así, ha destacado que las reivindicaciones del campo son "legítimas e históricas" y ha subrayado la "simetría y correlación de fuerzas" en la cadena de valor. "Tenemos pocas distribuidoras, muy grandes, que ocupan el mercado. Y hay productores, con esa correlación de fuerza, que cuando se negocian los precios, los agricultores sufren y hacen inviable el sostenimiento", ha añadido.

Sobre si teme que las manifestaciones se mantengan en el tiempo, Garzón ha afirmado que en nuestro país no ocurrirá como en Francia. "Vamos a ser capaces de atajar los problemas y responder a esas demandas", ha aclarado. Además, ha insistido que en Europa hay un problema de "cómo abordar la cuestión agraria". "Hay productos básicos como las frutas que multiplican su precio de forma injustificada (...) Hay un elemento estructural", ha enfatizado.

Preguntado por la Comisión Interministerial de Agricultura que presidirá este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que acudirá como titular de Consumo, Garzón ha destacado que en la cadena de valor "el último eslabón de la cadena es el consumidor". Por ello, ha defendido que las primeras medidas que se detallen para solucionar el conflicto agrario "tienen incidencias en otros ministerios". "Buscamos una solución para encontrar la respuesta justa", ha zanjado.