Las ONG piden marcar la 'X Solidaria' en la Declaración de la Renta: "Se puede ayudar sin salir de casa"

Publicada el 01/04/2020 a las 09:33 Actualizada el 01/04/2020 a las 09:48

Las ONG han pedido a los ciudadanos que este año marquen la casilla de fines sociales en su Declaración de la Renta, la conocida como 'X Solidaria', con la que destinan el 0,7% del IRPF a los programas que desarrollan las ONG, porque es un gesto que pueden hacer "sin salir de casa ni poner en riesgo a nadie" y porque de esta manera ayudarán a las personas más vulnerables, a las que la crisis del coronavirus COVID-19 "está afectando de manera más impactante".

"Si queremos ayudar a los demás sin salir de casa ni poner en riesgo a nadie, una de las cosas que podemos hacer es marcar la 'X Solidaria' y hacer posible que millones de personas continúen recibiendo la atención que necesitan", ha subrayado la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Asunción Montero, con motivo de la presentación 'online' de la campaña de la 'X Solidaria'. Tras la última campaña de la 'X Solidaria', aumentó en más de 277.000 el número de personas que marcaron la casilla de fines sociales del IRPF, alcanzándose así los 11 millones de contribuyentes que la marcaron. Esto también ha repercutido en la recaudación, que alcanzó la cifra histórica de 360 millones de euros, 26 millones más que el año anterior.

Si bien, las ONG reconocen que aún hay un 46% de personas que no marca esta casilla, bien porque marca solamente la casilla de la Iglesia Católica (11%) o bien, porque no señala ninguna casilla dejando en blanco su asignación (35%). Por ello, consideran muy importante lanzar un año más esta campaña. "Es posible que este 11% que solo marca la de la Iglesia, pero que claramente la marca para ayudar a los demás, no sepa aún que si marca también Fines Sociales sumaría su aportación, dando un total de 1,4% de sus impuestos a causas sociales", ha precisado Montero. Además, se ha dirigido también a todas las personas que aún no marcan ninguna trasmitiéndoles "la importancia que tiene este pequeño gesto con el que se ayuda a millones de personas" y subrayando que "no supone ningún coste económico, ya que no pagarán más ni les devolverán menos".

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que una de las razones para marcar la 'X Solidaria' es precisamente la de ayudar a las personas más afectadas por la crisis del coronavirus. "Este año estamos atravesando una crisis, la del COVID-19 que es una crisis sanitaria pero también social, porque esta pandemia está afectando a toda la sociedad en general pero evidentemente a las personas más vulnerables, a las personas menos protegidas, les está afectando de una manera más impactante", ha indicado Poyato.

Mientras, Carmen Blázquez, beneficiaria del Programa Respiro Familiar, financiado por el IRPF, y desarrollado por la Asociación Antares, entidad socia de la Confederación Autismo de España, ha explicado cómo ha ayudado la 'X solidaria' a su vida y a la de su hijo Álvaro, un joven con trastorno del espectro del autismo (TEA). "Gracias al programa de Respiro Familiar, Álvaro puede viajar con amigos, como el resto de chicos de su edad; mientras que nosotros también podemos realizar cosas cotidianas como las tareas de la casa, descansar en el sofá, leer un libro, salir al cine, a la compra, tomar un café con amigos, actividades que estando él no podríamos hacer y, en definitiva, nos permite tener una vida más parecida a la del resto de las familias", ha relatado.

La campaña "X Solidaria", dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España