Becas universitarias: una pequeña ayuda para impulsar tu trayectoria profesional

Publicada el 08/05/2020 a las 06:00

Becas de liderazgo tecnológico, investigación, movilidad, integración, emprendimiento, educación digital, empoderamiento femenino, integración social, formación online para estudiar desde casa, prácticas profesionales… Estos son sólo algunos ejemplos del amplio abanico de programas de becas que ofrece el grupo financiero a través de Santander Universidades y Universia, encargadas de materializar el apoyo del banco a la educación superior. En total, Santander ha lanzado 420.000 becas desde 2005. Los datos del año pasado resultan también reveladores: el banco destinó 119 millones de euros a educación y cerca de 70.000 personas participaron en sus programas de becas, cifra que se elevará hasta 200.000 en 2021 si se suman también prácticas y programas para emprendedores.

“Tenemos que demostrar que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, en el día a día de nuestro trabajo, para contribuir a dar respuesta a los grandes retos globales y apoyar a la sociedad. Esto no son sólo palabras. Son acciones concretas que tomamos. Durante muchos años hemos apoyado la educación superior, convirtiéndonos en la empresa que más contribuye a su sostenimiento en el mundo. Nuestro apoyo se concreta en torno a las tres E: Educación, Emprendimiento y Empleabilidad”, explica Ana Botín, presidenta del grupo Santander, en la carta que introduce el último informe anual. El banco no duda que las becas son un vehículo para promover la excelencia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del esfuerzo, mejorando la educación y la empleabilidad de los jóvenes.

Y es que un poco de ayuda puede impulsar la trayectoria profesional y mejorar el futuro. Detrás de cada beca hay una historia personal enriquecedora. Participantes de distintos programas puestos en marcha por Banco Santander cuentan en una serie de vídeos, bajo el título Conversaciones sobre el Progreso con Becarios Santander, como estas becas les han dado la oportunidad de transformar su vida.

Charles Fotso, nacido en Camerún, pertenece a una familia de 14 hermanos y hermanas, dos de los cuales sufren de albinismo. En África, las personas que tienen esta falta de pigmentación son atacados y discriminados. “Me consideraban un ángel o un ser maligno, y me trataban como tal”, cuenta Charles. Tras una infancia difícil llegó a Madrid con diecisiete años, y en apenas tres se sacó la selectividad, aprendió un idioma y estudió un ciclo superior con la idea de continuar sus estudios. Mientras estaba en la universidad conoció la Fundación Universia y accedió a una oferta de prácticas de Banco Santander, Santander Summer Experience. “Esta experiencia supuso para mí un salto cualitativo tremendo en mi espíritu de mejora continua. Me demostré a mi mismo que podía hacer incluso más de lo que pensaba””, asegura. Después participó en el porgrama Private Banking Experience. Ahora trabaja en el banco. Casado y con cuatro hijos, no imagina su vida lejos de España.

Majed Andiwi logró escapar hace cinco años con su madre de la guerra de Siria. Estudiante de Filología inglesa en la universidad de Damasco, llegó a Madrid para empezar de cero. Tras conseguir el asilo y pasar seis meses en un centro de refugiados, empezó a buscar trabajo y lo encontró en una productora de cine. Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación. El documental en el que colaboró como traductor y cameraman, Nacido en Siria, ganó un premio Goya en 2017. A través de ACNUR entró en contacto con el programa de Becas Santander Integra, que promueve la inserción laboral de estudiantes refugiados por conflictos bélicos. Ahora estudia cine en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y realiza prácticas en el Santander con la ayuda de esta beca, que le ofrece durante cuatro años apoyo para estudio, alojamiento y dietas. “Es una suerte estar en la universidad y contar con el apoyo para conseguir tu sueño”, explica. La beca de Majed, protagonista del primer capítulo de estas conversaciones, fue una de las diez concedidas a diez refugiados de distintos países a través de este programa.

La historia de Vaisman Borges empieza en Brasil. Desde que comenzó la carrera de Derecho se dio cuenta de que “no podía ser uno más”. Tenía que acumular experiencias y para conseguir destacar. En los primeros meses como universitario empezó a colaborar en el centro de mediación para apoyo de la comunidad de la propia universidad y, a los seis meses, en el departamento jurídico. Cuando cursaba el tercer año fue seleccionado para la Beca Santander Iberoamérica Grado, con la que vino a España -en concreto, a Lleida- donde vive actualmente y continúa sus estudios. “Buscaba una experiencia más. Venir a España me ha permitido conocer otra realidad, otra cultura, una nueva forma de vida”, asegura Vaisman. Ahora, su objetivo es “buscar oportunidades y ver dónde me lleva la vida”, aunque asegura que le gustaría seguir viviendo en España y traer a su familia: “Tengo una madre y una hermana en Brasil que realmente no tienen la calidad de vida que yo deseo para ellas”.

Beatriz Mullor tuvo la oportunidad de participar en la última edición de Santander W50 en la universidad de UCLA (Los Ángeles, California), un programa destinado a impulsar el talento femenino. Apasionada del mundo digital, la tecnología y la innovación, en la actualidad trabaja para AVANADE y es la responsable de impulsar el marketing digital. Para Beatriz, ha sido “una de las experiencias más enriquecedoras” de su vida. “Es un programa espectacular en todos los sentidos. El contenido, el profesorado, la oportunidad de estar en UCLA… algo que no sucede todos los días.” Beatriz destaca la red de apoyo que se establece entre las participantes: “La riqueza de encontrarte con un grupo de mujeres muy inspiradoras, con unos perfiles muy potentes que vienen con toda la humildad del mundo para aprender, ayudar, aportar y compartir experiencias y entre todas ayudarnos a mejorar. Un programa que empieza y sigue para toda la vida. Una formación que después pones en práctica trabajando y desarrollando". Desde su nacimiento, en 2011, más de 680 mujeres de todo el mundo han podido participar en este programa destinado a proporcionar formación de alto nivel a mujeres directivas con gran capacidad de liderazgo con un claro objetivo: impulsar su presencia en la alta dirección y en los consejos de administración de las empresas.

Estos y otros muchos ejemplos sirven para ilustrar no sólo la importancia de las becas, sino el papel fundamental que juega la universidad como laboratorio de ideas y trampolín para la investigación, la iniciativa y el emprendimiento. Banco Santander mantiene un firme compromiso con la educación superior y ha creado una red de acuerdos formada por 1.333 universidades e instituciones de todo el mundo.

Ahora, en el contexto concreto de pandemia mundial, ha puesto en marcha nuevos planes de formación online: más de 20.000 becas para que estudiantes, graduados y profesores mejoren su empleabilidad tras esta crisis. También ha anunciado en España que destinará cerca de 20 millones de euros de su mecenazgo global en educación para el apoyo a proyectos concretos de colaboración contra el covid-19, liderados por Crue Universidades y el CSIC. Y, a través de sus filiales internacionales y en colaboración con su red global de universidades, dedicará otros 10 millones de euros adicionales para impulsar proyectos de carácter social, médico y educativo en los países en los que está presente.