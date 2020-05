Iglesias deja claro que la reforma laboral debe derogarse al completo y advierte al PSOE: "Lo firmado obliga"

Publicada el 21/05/2020 a las 13:09 Actualizada el 21/05/2020 a las 13:53

El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro este jueves que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron este miércoles junto a EH Bildu.

"Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, en la que se ha mostrado muy duro con la rectificación realizada por los socialistas a última hora de este jueves, tan solo unas horas después de hacer público el acuerdo a tres con EH Bildu y Unidas Podemos. En concreto, los socialistas rectificaron anoche el acuerdo, asegurando que la derogación urgente de la reforma solo afectará a tres aspectos de la ley.

"En el acuerdo para la legislatura y para el Gobierno no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer entre los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda", ha avisado. "Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, que son la orientación de un gobierno de coalición y un acuerdo entre tres grupos parlamentarios ese es el acuerdo. Luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado es eso. Creo que estoy siendo cristalino", ha continuado.

Así, Iglesias ha insistido en el acuerdo de Gobierno entre los socialistas y la formación morada. "Algunos lo han definido como el gobierno de más izquierda. Lo importante es que se cumplan los acuerdos. Este gobierno está demostrando que la manera en que se afronta esta crisis es contraria a cómo se afrontó en 2008", ha apuntado. En este contexto, el vicepresidente se ha mostrado confiado en que el Ejecutivo va a "seguir avanzando en la misma línea".

Por otro lado, Iglesias ha cargado contra CEOE y Cepyme después de que hayan expresado este jueves su "rotundo" rechazo al citado acuerdo. "Creo que a nadie le puede sorprender que la patronal quería un gobierno del PP y Vox. Es normal. Pero tienen que entender que hay algo que es la soberanía popular", ha sostenido. En este sentido, el vicepresidente ha recordado que el "poder legislativo está en el Parlamento" y que, si existe un "acuerdo parlamentario", debe respetarse. "Aunque es legítimo que alguien dijera: 'Me gustaría que gobernaran Casado y Abascal porque se acabarían los impuestos y aunque se destruyera la sanidad a mí me iría muy bien'", ha apuntado .

En esta línea, Iglesias ha reconocido que entiende la "virulencia del comunicado" cuya naturaleza, a su juicio, viene marcada por las "muchas presiones" que recibe el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "Muchas veces él mismo me lo reconoce: 'Iglesias yo puedo estar de acuerdo contigo pero no sabes las presiones que tengo'", ha desvelado. Con todo, el líder de Podemos ha explicado que, pese a las diferencias con la patronal, hay un espacio de acuerdo con su formación, como demuestra el hecho de que consiguiesen acordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros al inicio de este mismo año.

Ábalos y Lastra apuntan a una derogación parcial

El ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado en cambio que el acuerdo parlamentario pretende cambiar los "aspectos lesivos" y no derogarla en su integridad. Ábalos indicó que el cambio de estos aspectos ya se incluía en el acuerdo de legislatura que el PSOE firmó con Unidas Podemos, así como en el programa electoral de su propio partido. "La diferencia es el tiempo en su aplicación, lo que hace el acuerdo es instar a que ese cambio de la reforma se lleve a cabo lo antes posible, urge a hacerlo", indicó el ministro en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Así, Ábalos indicó que la puntualización que el grupo parlamentario socialista ha realizado sobre el acuerdo suscrito, "si bien es una aclaración de este grupo, la comparten el resto de grupos firmantes". "Los firmantes deben ratificarse sobre esa aclaración", añadió. El dirigente socialista detalló que la aclaración que su formación ha realizado sobre el alcance de la modificación de la reforma laboral acordado "coincide plenamente con el acuerdo de investidura". "Y también hay una referencia en el programa electoral del PSOE a lo que siempre hemos llamado puntos lesivos de esa reforma laboral", añadió.

"Y en eso consiste el acuerdo alcanzado, en acometer el cambio de esos puntos lesivos que ya contemplaba el acuerdo de investidura. La diferencia es el tiempo en su aplicación, dado que el acuerdo insta a que se acometa lo antes posible", insistió.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra. Ha asegurado que los socialistas "nunca" han hablado de "eliminar de un plumazo" la totalidad de la reforma laboral porque, según ha explicado, "no se puede dejar el BOE en blanco" en materia laboral. En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Lastra ha señalado que no tendría sentido eliminar algunos de los aspectos incluidos en la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, como la Formación Profesional, la regulación de los permisos retribuidos recuperables o el teletrabajo.

Cs seguirá negociando con el Gobierno pese al acuerdo con Bildu

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha incluido el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral en el pacto de legislatura y ha afirmado que la formación naranja seguirá hablando con el Ejecutivo para consensuar medidas en el futuro.

"El acuerdo del PSOE con Bildu lo enmarco dentro de su pacto de legislatura para el sostenimiento del Gobierno Frankenstein", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press. De hecho, ha indicado que el texto aclaratorio que difundió el PSOE el miércoles por la noche "es prácticamente una reproducción del acuerdo de legislatura" en el apartado relativo a la reforma laboral.

Los agentes sociales desconocían el acuerdo

Las de Iglesias acerca de la reacción de la CEOE a una posible derogación total de la reforma laboral han venido después de que el colectivo empresarial publicara, junto a Cepyme, un duro comunicado en el que han expresado su "rotundo" rechazo a este acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la última de las prórrogas del estado de alarma.

En opinión de los empresarios, este pacto supone un "desprecio indignante" al diálogo social, "al que dinamita"; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales, y a las propias instituciones del Estado "en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario". Las patronales advierten además de que el acuerdo con Bildu "desoye también" las recomendaciones que lanzó ayer mismo la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los agentes sociales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a las patronales "mesura" y les ha instado a no romper el diálogo entre agentes sociales y Gobierno. "En otros momentos han pasado otras cosas y nosotros podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no lo hemos hecho. Los empresarios necesitan diálogo y yo estoy convencido de que la CEOE, más allá de esta reacción, va a continuar en la senda del diálogo social", ha afirmado. No obstante, Álvarez ha reconocido que desconocía el pacto: "No teníamos en absoluto conocimiento (...) del propio texto del acuerdo, si se le puede llamar texto a esos tres párrafos", ha señalado en declaraciones al programa 'La cafetera' de Radiocable.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha señalado por su parte que el acuerdo suscrito entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu "reproduce el acuerdo de investidura" que recogía el "compromiso" de derogar la reforma laboral, algo que ve necesario, así como configurar una legislación laboral "alternativa" que contemple los cambios del mercado laboral.

A su juicio, no solo hay que derogar las dos últimas reformas laborales, sino que hay que poner en pie "toda una legislación alternativa, que debe contemplar los cambios producidos en el mercado laboral en España y evitar el deterioro de las condiciones laborales de trabajadores". En cualquier caso, ha dicho, "obviamente" hay que seguir con la agenda de emergencia ante la pandemia del covid-19, que pasa por los ERTE, las restricciones al despido, la prórroga en los sectores donde siga habiendo causa de fuerza mayor o las medidas de reactivación económica.