El relator de la ONU considera el Ingreso Mínimo Vital "un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza"

El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, defiende que el Ingreso Minimo Vital aprobado por el Gobierno hace escasos días "es un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad", según informa la web del organismo internacional.

"El nuevo ingreso mínimo vital aprobado en España muestra cómo los Estados pueden aprovechar la crisis económica provocada por la pandemia mundial de covid-19 para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad", asegura De Schutter.

