Iglesias asegura que los ciudadanos "no van a perdonar" lo que hizo Ayuso con las residencias de ancianos: "Es un escándalo, si no un crimen"

Publicada el 08/06/2020 a las 10:30 Actualizada el 08/06/2020 a las 11:45

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha responsabilizado de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la situación en la residencias durante la crisis sanitaria. "Los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso con las residencia y lo que se hizo en otras comunidades autónomas" y "veremos si no hay consecuencias penales", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE. "Es un escándalo, si no un crimen", ha sentenciado.

El vicepresidente ha insistido en calificar los hechos ocurridos en los centros residenciales de "gravísimos" y ha sacado a colación "la instrucción" en la que la Comunidad de Madrid "prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios" por ser "ilegal e inmoral". Iglesias ha agradecido el "trabajo de infoLibre", que destapó el protocolo de la Comunidad de Madrid sobre las derivaciones de mayores de residencias a hospitales [aquí puedes leer todas nuestras informaciones sobre este tema]. " Muy pocos medios de comunicación en España" son capaces de desarrollar un trabajo periodísticos de este calado, ha subrayado.

Para Iglesias es "vergonzoso e indecente" que "alguien pueda hacer negocio con los mayores y después llevárselo a otros países. Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado" que "ha demostrado ser ineficiente". Por ello ha defendido un sistema similar al de países nórdicos con "atención domiciliaria que tenga la calidad suficiente y con los profesionales bien pagados y en condiciones óptimas".

El vicepresidente ha recordado que el Gobierno central declaró servicios esenciales la atención a las personas mayores en residencias y concedió 300 millones a las comunidades para contratar más personal y garantizar distribución de los equipos de protección individual. Pero ha insistido en que "el modelo no funciona y lo de Madrid y Castilla y León es un escándalo".

Por otra parte, Iglesias se ha referido a la La Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia que aprueba este martes el Consejo de Ministros. "Era un gran tema pendiente en nuestra democracia una ley integral que permita proteger a los niños y adolescentes de todo tipo de violencia", ha indicado Iglesias.