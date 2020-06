Álvarez (UGT) dice que por ahora el Gobierno sólo ampliará los ERTE hasta septiembre

Publicada el 15/06/2020 a las 11:34 Actualizada el 15/06/2020 a las 11:35

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este lunes que, por ahora, el Gobierno sólo quiere ampliar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al coronavirus hasta el 30 de septiembre, pero ha dado por hecho que al final se extenderán hasta el 31 de diciembre, como quieren empresarios y sindicatos.

"Está bastante claro que se van a ampliar hasta septiembre y creo que también está bastante claro que se va a hacer hasta diciembre. El Gobierno no quiere tomar la decisión ahora de que sea hasta diciembre, supongo que por razones estrictamente presupuestarias", ha afirmado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En todo caso, el dirigente de UGT ha subrayado que los trabajadores pueden tener "la absoluta seguridad de que los sindicatos no van a permitir" que esta medida no se mantenga en el tiempo dada su contribución a la salvaguarda del empleo.

"Ahora no se puede ser cicatero. Hay que mantener las plantillas y ayudar sobre todo a las pequeñas tiendas, a los pequeños restaurantes porque es fundamental volver con todas las empresas y todos los trabajadores y la manera de garantizarlo es dar tranquilidad y poder ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre", ha subrayado Álvarez, que ha añadido que "si no son necesarios, no se van a utilizar".

El líder sindical ha insistido en la eficiencia de los ERTE para mantener el empleo, lo que, según ha dicho, volverá a tener su reflejo en los datos de paro y afiliación de junio y julio, pues de los tres millones de trabajadores que aún están en un ERTE, una "inmensa mayoría" se va a reincorporar a su puesto de trabajo.

Por otro lado, Álvarez ha informado de que aún quedan muchos trabajadores por cobrar la prestación por desempleo asociadas a los ERTE y, en este sentido, ha señalado que su sindicato ha tramitado en torno a 18.000 reclamaciones que acabarán siendo favorables porque había pequeños errores, como números de cuenta donde hacer los ingresos o las cifras del DNI de los afectados.

Tramitación "caótica" del IMV

Álvarez prevé que la gestión del ingreso mínimo vital, que puede empezar a solicitarse desde hoy, sea "bastante caótica" y pide al Gobierno que deje "las prisas de lado" y empiece a "discutir a fondo cómo y de qué manera se dan estas prestaciones". El líder sindical ha exigido al Gobierno que tenga los "medios preparados para que nadie se quede fuera" y ha recordado las críticas del sindicato por "el proceso de elaboración" del decreto.

"Valoramos muy positivamente la ley", ha indicado el secretario general de UGT pero ha insistido en que hubiese sido más oportuno aprobar inicialmente "una medida de choque" para afrontar las situaciones más urgentes con motivo del estado de alarma e impulsar posteriormente la ley. Ahora considera que "no será fácil la gestión del ingreso mínimo, ni que la ayuda llegue a todos los necesitados".

Ante esta situación, ha expresado la voluntad del sindicato de proponer al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la posibilidad de buscar algún instrumento para ayudar en la tramitación. "Son las personas que más lo necesitan y necesitan la solución de manera inmediata y con poca burocracia", ha añadido.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno "la presión sobre los empleados públicos" del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de Sepes. "El Gobierno no puede mantener esa tensión, llevan trabajando los fines de semana desde hace tres meses y aún no hemos acabado con el colapso de los Ertes, queda gente por cobrar", ha concluído Álvarez.