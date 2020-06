El Ingreso Mínimo Vital no llegará a más de la mitad de las familias en riesgo de exclusión, según la Fundación Madrina

Publicada el 24/06/2020 a las 11:55 Actualizada el 24/06/2020 a las 11:56

El ingreso mínimo vital no llegará al 53% de las familias en riesgo de exclusión, según un estudio realizado por la Fundación Madrina, que acoge a colectivos que sufren máxima vulnerabilidad social, víctimas de exclusión, violencia, trata o abuso, y del que informa Europa Press.

El informe, basado en 1.200 entrevistas a usuarias, revela que un 27% de las familias vulnerables se quedaría fuera de la ayuda al cohabitar sus miembros en pisos donde viven dos, tres y hasta cuatro familias. Para la Fundación Madrina sería "más equitativo y justo" considerar la distribución de la ayuda según el libro de familia.

Además, señala que un 11% de las familias vulnerables se queda fuera porque sobrepasa los ingresos en menos de 100 euros, teniendo sin embargo tres o más hijos a cargo; un 8% tiene menos de un año de residencia legal en España; un 7% está en el paro con una prestación mínima; un 6% son menores de 23 años embarazadas; y un 3% no podrá recibir la prestación por ser mayor de 65 años.

Asimismo, según precisa la Fundación Madrina, el 70% de las familias que atiende tienen 3 hijos o más, por lo que el ingreso mínimo vital quedaría como "una ayuda insuficiente", ya que a partir de cuatro hijos el importe de ayuda no se ve incrementado. Por otro lado, el informe señala que el 90% de las encuestadas comparten pisos con otras familias y no tienen los contratos regularizados por lo que quedarían fuera de la ayuda para el alquiler. La Fundación también advierte de la situación de un porcentaje "significativo" de familias con hijos a cargo, y mujeres gestantes, que se encuentran actualmente en una situación "fantasma" para la administración, al carecer de empadronamiento por "exclusión legal e inmobiliaria".

"Los propietarios no les quieren hacer el empadronamiento por el riesgo que conlleva de impago o por no perder las ayudas sociales respectivas, encontrándose todas ellas en grave situación de calle como consecuencia", avisa la Fundación. Además, de los datos se desprende que un 32% de las encuestadas se encuentra en una situación de ERTE impagado a día de hoy, no habiendo tenido ningún ingreso desde el 14 de marzo y quedándose fuera de cualquier tipo de prestación social.

Igualmente, el estudio muestra que existe "una gran brecha digital" en las familias vulnerables, que dejará a muchas de ellas fuera de la ayuda, ya que "se les cambia el modelo de referencia de ayuda que es la trabajadora social y los servicios sociales, por un modelo informático y de Seguridad social, más complejo".

Fundación Madrina atiende a cerca de 3.500 familias al día en situación de emergencia social a través de su línea de atención 24 horas, 914490690, en el email fundacion@madrina.org o en la web www.madrina.org/ayuda. En concreto, ayuda con comida y asistencia sanitaria a más de 200 mujeres embarazadas "que no eran atendidas por el Covid o su situación irregular o de no empadronamiento".