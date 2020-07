Los ingresos de familias vulnerables caen un 31%, hasta los 7.000 euros al año, según Save The Children

Publicada el 03/07/2020 a las 13:38 Actualizada el 03/07/2020 a las 13:52

Save the Children ha denunciado que los hogares vulnerables "han empeorado considerablemente" su situación por el impacto de la pandemia del coronavirus y han visto reducidos sus ingresos en un 31% hasta situarse de media en tan solo 6.942 euros anuales, informa Europa Press.

Esta es una de las conclusiones de la encuesta que ha realizado la organización después la declaración del Estado de Alarma a familias a las que atiende en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Euskadi. Este estudio tiene el objetivo de conocer el impacto y la evolución de estos hogares debido al cierre de las escuelas y las medidas para frenar la expansión del virus.

Según ha explicado la ONG de infancia, antes de la pandemia las familias en situación de vulnerabilidad encuestadas ganaban de media 10.143 euros al año, lo que ya las situaba por debajo del umbral de la pobreza. Tres meses después, el 32% ha perdido su empleo y entre quienes no han visto modificada su situación laboral, el 62% no tenía trabajo previamente. "La situación de estos hogares es muy precaria. O no tenían trabajo previamente o lo han perdido a raíz de la crisis. Esto va a tener consecuencias negativas en los niños y niñas", ha apuntado la directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children, Catalina Perazzo.

Tal y como ha expuesto, "numerosos estudios demuestran la conexión entre la situación laboral de los padres y madres y el éxito escolar de los hijos". "A mayor inestabilidad laboral menor probabilidad de que los menores obtengan el graduado escolar a los 15-16 años y mayor de que dejen los estudios", ha agregado.

Los niños y niñas más vulnerables son también quienes más dificultades han tenido para seguir con su educación, según ha incidido la ONG. En este contexto, Save The Children ha destacado que el 39% de aquellos que participan en los programas de la ONG ha sufrido la brecha digital y el 64% lo ha tenido difícil para seguir el ritmo escolar por diversos motivos, principalmente falta de tiempo y de conocimientos por parte de los adultos para apoyarles (por desconocimiento del idioma o bajo nivel de estudios).

Asimismo, Save the Children ha preguntado cómo ha afectado la crisis de la covid-19 al bienestar de los niños y niñas y sus progenitores. Al respecto, el 72% de los menores y el 77% de las personas adultas acusan un empeoramiento de su salud emocional y el 55% de las familias reconoce un aumento de los conflictos en el hogar en los últimos meses entre los progenitores y sus hijos. Entre los motivos del aumento de los conflictos destacan el estrés, la falta de espacio en las viviendas, las preocupaciones familiares y el aburrimiento.

Las mujeres, mayor precariedad y pobreza

Por otro lado, La encuesta de la ONG arroja que son las mujeres las que evidencian mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual, según ha subrayado Save the Children, "las sitúa en peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis", especialmente las jóvenes, las migrantes y las que tienen baja cualificación. Además, ha apuntado que algunos de los sectores más afectados por la cuarentena, como el comercio, turismo y hostelería, están altamente feminizados. Otros sectores feminizados, como el sector sanitario o el de cuidados, han sufrido menos impacto económico, pero en su lugar exponen las mujeres a riesgos a contagio más elevado.

Sobre las mujeres recae además el peso de los cuidados. Según la encuesta, la mayor parte de las veces (el 57%) son las madres las que apoyan a los niños y niñas con las tareas escolares, lo que unido a que también sean las principales responsables de las tareas del hogar (68%) tiene como consecuencia inmediata falta de tiempo, que puede llevar a aumentar los niveles de estrés y ansiedad. Para apoyar a las familias más vulnerables en la emergencia provocada por el coronavirus, Save the Children ha desarrollado la intervención #ATuLado, que se centra en el acceso a una alimentación básica, el refuerzo escolar y la atención psicoterapeútica online.

Por otro lado, la ONG ha detectado desde el inicio del estado de alarma 29 casos de violencia hacia la infancia, en un 52% hacia niñas. A su vez, ha reportado 94 casos de violencia intrafamiliar y 73 casos de violencia de género. Según ha remarcado la organización, la emergencia ha dificultado mucho la detección de nuevos casos y el seguimiento de aquellos en los que se tenían sospechas o indicios, llegando en ocasiones a no poder ni siquiera contactar directamente con las presuntas víctimas.