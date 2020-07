Save The Children alerta de que la pobreza infantil superará el 33% en 2020 por la crisis del covid-19

Publicada el 08/07/2020 a las 13:49 Actualizada el 08/07/2020 a las 13:50

Save The Children ha alertado de que la pobreza infantil en España llegará hasta el 33,3% a finales de este año, tras la crisis sanitaria, económica y social que sufre el país tras la pandemia del covid-19. Así lo recoge en su informe 'Infancia en reconstrucción' que ha presentado este miércoles.

Tal y como señala la organización, esta cifra supone "un considerable aumento" desde el actual 26,8%, llegando a 2.777.670 niños y niñas en riesgo. Además, apunta que la pobreza severa también aumentaría, en 3 puntos, hasta alcanzar más de un 15%, un porcentaje que, según señalan, está "muy por encima de los países del entorno" y, sobre todo, en un Estado con una "sociedad avanzada".

En el documento, Save The Children señala que, según el Gobierno, la economía española comenzará a remontar el año que viene, que el paro podría bajar hasta el 17,9% y la ocupación recuperarse en más de 4 puntos. Sin embargo, las proyecciones que tiene la ONG muestran "que esta leve mejora no tendrá un reflejo en las tasas de riesgo de pobreza infantil" y que, como ocurrió en 2008, "el riesgo de niños y niñas de caer en la pobreza no se reduce porque la economía mejore".

"Si se quiere evitar que casi tres millones de niños y niñas en España sean pobres a final de este año hay que actuar ahora, durante la desescalada, combinando medidas temporales para paliar los estragos del coronavirus con medidas permanentes, que permitan luchar contra la lacra de la pobreza infantil en España", ha explicado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Las monoparentales, familias más perjudicadas

La organización considera que, sin las medidas adecuadas, "los grandes perdedores de esta crisis serán los niños", lo que supone un aumento en la desigualdad entre generaciones. En su informe, Save the Children ha llegado a la conclusión de que el riesgo de pobreza no es igual para todos los tipos de hogares. Aquellos con hijos serán los que más sufran los efectos de crisis del Covid19, como familias monoparentales, que, según indican, "aumentarán su riesgo de pobreza en cinco puntos, hasta el 48%".

Por lo que respecta a las carencias materiales en hogares con menores a cargo, las proyecciones del informe muestran que los estragos de la crisis en el mercado laboral "aumentarán alrededor de un punto el número de familias con niños que sufren pobreza energética, tienen carencias de salud o nutricionales o que no pueden hacer frente a imprevistos o llegar a final de mes". En este sentido estiman que el abandono escolar podría caer en un 1,7%, con respecto a los niveles actuales.

A tiempo de frenar la curva

A pesar de estas pesimistas previsiones de futuro, la ONG considera que "hay margen para que la situación no sea tan desalentadora para las familias más vulnerables" y señala la prestación por hijo o hija a cargo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como parte de la solución.

En concreto, consideran que el IMV "no es suficiente" para acabar con toda la pobreza infantil y piden que su puesta en marcha no suponga la eliminación de la prestación por hijo a cargo porque esta última ayuda en situaciones de pobreza que no quedan cubiertas por el Ingreso Mínimo. La organización pide al Gobierno que vea el coste de ambas medidas "en términos de inversión, y no de gasto" y tenga en cuenta "que se estima que solo la pobreza infantil tiene un coste de aproximadamente 5 puntos" del PIB, mientras que el abandono escolar cuesta, cada año, 17.000 millones de euros al Estado. "Medidas como la prestación por hijo a cargo no son solo una cuestión de justicia social sino de eficiencia", afirma Conde.

Save the Children también recoge en su último informe una serie de medidas para atajar problemas en ámbitos como la vivienda, la educación, la pobreza energética, la conciliación y la salud. Entre ellas, insta a las autoridades competentes a que se apruebe un plan de refuerzo escolar para el próximo curso, se aumenten las becas comedor, se reduzca temporalmente el número de niños y niñas por aula, se amplíe el parque de vivienda social priorizando el régimen de alquiler o se refuerce el sistema de Atención Primaria y de Salud Mental infanto-juvenil para todos los niños y niñas en España, incidiendo en la coordinación entre ambas unidades de salud.

Por último, la organización también considera importante la aprobación de medidas destinadas a ayudar a colectivos excluidos, como las personas solicitantes de asilo, las migrantes en situación irregular o los extutelados una vez que llegan a la mayoría de edad.