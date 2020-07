Las claves del acuerdo europeo para la creación de un fondo de recuperación tras el covid-19

Publicada el 21/07/2020 a las 09:04 Actualizada el 21/07/2020 a las 09:05

"¡Acuerdo!", escribió en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, poco después de las 05.30 horas de la madrugada de este martes. "¡Día histórico para Europa!", añadió el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Han sido cuatro días de intensas negociaciones y de reuniones maratonianas, pero finalmente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para crear un fondo de recuperación que permita a los países comunitarios hacer frente a la crisis económica que ya asoma tras la sanitaria del covid-19. ¿En qué consiste el acuerdo? infoLibre te resume sus claves:

¿A cuánto asciende la cuantía del fondo? El acuerdo alcanzado este martes de madrugada contempla la creación de un fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros para luchar contra los efectos del covid-19. El plan estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea. Durará tres años. y se le suma un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.

¿Se trata de ayudas directas o de préstamos? El fondo de recuperación aprobado tras cuatro días de intensas negociaciones abarca dos tipos de ayudas: las directas y los préstamos. Según lo acordado, las transferencias se quedarán en 390.000 millones de euros, menos que los 500.000 millones de la propuesta inicial y menos de los 400.000 que en el ecuador de la cumbre los grandes países se marcaron como línea roja. El resto del fondo, 360.000 millones de euros, llegará a los Estados miembros en forma de préstamos que tendrán que devolver.

¿Cuánto dinero recibirá España? En una comparecencia ante los medios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que nuestro país "ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar en los próximos seis años, un 11% del PIB español en 2019. De esos 140.000 millones, 72.700 serán en transferencias, el resto en préstamos". Sánchez, por ello, se ha mostrado "satisfecho al 95%" con el acuerdo. "El esfuerzo ha sido extenuante pero el resultado es exitoso, ha merecido la pena. Europa está dando un paso de gigante", ha celebrado.

¿Las ayudas están condicionadas a algo? El acuerdo alcanzado en la madrugada de este martes introduce la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, a la que se oponían Polonia y Hungría. Además, se ha fijado el objetivo de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo apoye objetivos climáticos.

¿Por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo? El autodenominado grupo de los frugales —Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia— ha peleado durante las cuatro jornadas por un fondo de menor cuantía con una contundencia que incluso llegó a irritar al eje franco-alemán de Angela Merkel y Macron y a los socios del sur de bloque como Italia, España, Portugal y Grecia. El pulso ha sido muy evidente por los mensajes cruzados que se han lanzado públicamente durante estos días, de un lado, los primeros ministros de Países Bajos y Austria, Mark Rutte y Sebastian Kurz, y del otro, los primeros ministros de Italia y de Portugal, Giuseppe Conte y António Costa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cambio ha optado por un perfil más discreto y diplomático, según ha explicado Moncloa.

¿Los frugales han conseguido algo de lo que marcaban como línea roja? A pesar de su empuje, los países del norte no han conseguido reducir el tamaño global del fondo, que preserva los 750.000 millones iniciales, pero a cambio han obligado al resto de socios a recortar la parte que se distribuirá a los países en forma de subvenciones a fondo perdido, otra de sus principales reivindicaciones. Lo que sí han conseguido es el aumento de sus cheques de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros. Países Bajos también ha conseguido introducir una mayor supervisión de las ayudas, pero no tendrá una capacidad real de veto si considera que las reformas que ha planteado un país concreto para recibir fondos no son las adecuadas.