Sin acuerdo entre comité y Alcoa tras más de 24 horas de encuentro, aunque ambas partes siguen reunidas

Publicada el 05/08/2020 a las 11:10 Actualizada el 05/08/2020 a las 11:29

El comité de empresa Alcoa San Cibrao y la dirección de la compañía en España no han llegado a acuerdo tras más de 24 horas de reunión desde que se iniciase el encuentro en la mañana del martes, si bien ambas partes continúan sentadas en negociación, informa Europa Press.

Aunque este miércoles ha terminado el plazo de consultas del ERE, que implica el despido colectivo de 534 empleados de la planta de aluminio, ambas partes siguen reunidas esta mañana sin avances, ya que "Alcoa está empeñada" en parar las cubas y no acceder al proceso de venta, según explica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Todo ello, después de diversos avisos de la Xunta de Galicia, como autoridad laboral, para que Alcoa prolongue el proceso de consultas o desista del ERE ante la oferta de Liberty House para hacerse con el complejo si no quiere incurrir en un fraude de ley.

Durante la noche, los trabajadores ya avisaron de que van a "seguir hasta el final" en la defensa de los empleos y con el fin de que no se paren las cubas. Una multitud de empleados arropó al comité en los exteriores del encuentro, que se celebra en un restaurante de Lugo, con gritos como 'As cubas non se paran'.

La regulación del despido colectivo

Según figura en la regulación de despido colectivo, transcurrido el período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de la última reunión.

"Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo", señala la legislación laboral. Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario notificará los despidos individualmente a los empleados afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores.