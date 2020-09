Los consejeros de Bankia podrán triplicar su sueldo en la nueva Caixabank al perder el FROB la mayoría accionarial

Publicada el 28/09/2020 a las 06:00

Un Real Decreto promulgado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy durante lo peor de la anterior crisis financiera limita las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras rescatadas:"Los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las previstas en (...) este artículo y en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo", reza el título cuarto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Pero no especifica qué ocurrirá en caso de una fusión como la acordada entre Caixabank y Bankia. Un vacío legal que permitirá a los cinco consejeros de Bankia que se sentarán en el consejo de administración del nuevo banco Caixabank romper el límite salarial que desde 2012 afectaba a la antigua caja madrileña rescatada.

El Real Decreto establecía una "retribución fija" para el presidente, consejero delegado y directivos de las "entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria" (FROB) de 300.000 euros. Así, y sumando retribuciones variables, bonuses y demás remuneraciones existentes, el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri percibió 500.000 euros en 2018 y 606.000 euros en 2019, según informó en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejero delegado José Sevilla (al que la operación de absorción se ha llevado por delante y no se sentará junto a la cúpula del nuevo banco) percibió la misma cantidad en sendos ejercicios.

Muy lejos sin embargo de los 3,76 millones de euros que recibió el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, al frente de la entidad que los engulle; el presidente, Jordi Gual (otro a los que la operación ha borrado del consejo de la nueva Caixabank), ganó 1,38 millones de euros. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa (la cual controla la Fundación La Caixa, que a su vez es el principal accionista de Caixabank) cobró solo 800.000 euros.

El enfado de Fainé

La razón del tope salarial a Fainé fue que el Banco Central Europeo (BCE) impidió cobrar dividendos a las cajas rescatadas durante la primera pandemia del covid-19. Fainé, muñidor de la fusión, estalló por cobrar tan poco: "Para hacer obra social hay que ganar dinero. No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos", dijo en junio, y añadió que "hay jubilados que necesitan los dividendos".

¿Se triplicarán –o incluso multiplicarán por cinco– ahora el sueldo los cinco consejeros de Bankia, entre ellos Goirigolzarri? A todas las fuentes consultadas no les cabe la menor duda. El diario Cinco Días publicó el pasado 17 de septiembre que "la nueva CaixaBank pide al BCE eliminar los límites salariales de Bankia". infoLibre ha preguntado al supervisor europeo por su posición. "Como normal general", señala una portavoz en Fráncfort, "el BCE no hace comentarios sobre bancos individuales o sus operaciones. Las limitaciones en la política de remuneraciones en entidades de crédito que reciban apoyo financiero público vienen dadas por la ley nacional y no por una norma que el BCE aplique en todas las jurisdicciones. Es por eso que remitiría al Banco de España, la autoridad supervisora con más experiencia con las disposiciones de la ley nacional".

El Banco de España también ha contestado a este medio. "Las retribuciones de directivos y administradores de entidades de crédito que recibieron ayudas públicas no tienen un límite impuesto por el Banco de España, sino que están reguladas en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero", indica un portavoz. Se refiere al ya mencionado Real Decreto del Ejecutivo de Rajoy, en un momento en que el sistema financiero español se tambaleaba.

Ni Banco de España ni BCE

El Real Decreto permite además eliminar los topes salariales "una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo", algo que no se ha producido en absoluto ya que Bankia no ha devuelto aún alrededor de 24.000 millones de euros por su rescate. El texto sin embargo no dice qué ocurriría con las remuneraciones en caso de fusión o absorción, un espacio –cuentan fuentes del mundo financiero– que claramente van a aprovechar los nuevos consejeros para dispararse el sueldo.

Es la primera vez, si nada lo impide en el primer trimestre de 2021, que se producirá una fusión con una entidad rescatada implicada en la operación. El solapamiento de altos cargos, empleados y oficinas provocará sonadas salidas (Gual, Sevilla), onerosas prejubilaciones que asumirá la empresa (según confirmó el Ministerio de Seguridad Social a este periódico la semana pasada) y el cierre de muchas sucursales bancarias. La Caixabank de 2021 tendrá que sortear muchos riesgos sistémicos e incluso posibles demandas de accionistas minoritarios de Bankia, que consideran que pierden con la fusión al percibir menos por sus acciones debido al badwill o fondo de comercio negativo existente.