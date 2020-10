Dos proyectos solidarios de LaLiga y Banco Santander para un campo de refugiados en Jordania y la iniciativa Futura Afición

Publicada el 16/10/2020 a las 06:00

La gestora de fondos de inversión del Banco Santander, Santander Asset Management (SAM), donará buena parte de las comisiones que se generan en el fondo solidario Santander Responsabilidad Solidario, con 14.000 partícipes, para financiar las actividades de dos proyectos sociales impulsados por Fundación LaLiga: LaLiga Za’atari Social Project, un programa educativo que se desarrolla en el campo de refugiados de Za’atari situado en Jordania; y Futura Afición, una iniciativa que promueve los valores positivos del deporte, como el juego limpio, la deportividad y el respeto.

El proyecto en Jordania pretende mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes refugiados en el campo de Za'atari, el segundo más grande del mundo, usando el fútbol como herramienta para transmitir esos valores. En este proyecto participan más de 800 jóvenes, niños y niñas, y se inició hace dos años. Además de competiciones deportivas, estos chavales realizan actividades que les forman en igualdad de género y desarrollo físico, social y deportivo. También incentivan la capacitación y formación de árbitros y entrenadores de fútbol. Futura Afición quiere educar a los chicos y chicas en cursos de primaria para que lleguen a ser aficionados respetuosos, ayudándoles a eliminar actitudes antideportivas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ya se han celebrado cinco ediciones donde han participado más de 32.000 niños y niñas.

La apuesta del Banco Santander por el fútbol como transmisor de valores éticos positivos se remonta a hace diez años, cuando se inició el patrocinio de la Copa Libertadores y otras competiciones de fútbol. Posteriormente, desde 2016 con LaLiga Santander y desde 2018 con la UEFA Champions League, Santander ha ampliado su objetivo a la práctica totalidad de continentes que siguen estas competiciones. “Nos sentimos muy orgullosos de dar nombre a la mejor liga del mundo y, a través del deporte, ayudar al progreso de nuestra sociedad y a crear marca España", ha declarado Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España. "Seguimos apoyando al deporte en general, y al fútbol en particular, porque representan unos valores, como la búsqueda del éxito por medio del esfuerzo, el trabajo en equipo, la innovación permanente y el compromiso, que compartimos y que son el ADN de nuestra entidad”.

Un fondo creado en 2003

El fondo Santander Responsabilidad Solidario fue creado en 2003. Es un fondo ético de renta fija euro que se gestiona bajo criterios de inversión socialmente responsable, llamados ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). El fondo tiene 14.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de 544 millones de euros. En los últimos seis años, el Santander Responsabilidad Solidario ha donado a diversas ONG la cantidad de 18 millones de euros. En 2020, ha entregado más de 1,6 millones de euros para financiar diferentes proyectos de inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, así como a proyectos de economía social y de cooperación internacional. Esta cantidad, repartida entre Cáritas, Confer y Manos Unidas, es la donación más elevada de una entidad financiera española a través de un fondo de inversión con finalidad solidaria y se distribuirá entre más de 90 proyectos, de los que se beneficiarán cerca de 15.500 personas. Santander Asset Management es pionera en España en el lanzamiento de productos de Inversión Sostenibles y Responsables (ISR). Ya en 1995 constituyó el fondo Inveractivo Confianza, el primer fondo de inversión de este tipo. Además, es líder en volumen al gestionar en torno al 58% del patrimonio en fondos de inversión de ISR, según los últimos datos de Inverco de finales de junio, y cuenta con el mayor fondo de estas características, el Santander Sostenible Renta Fija 1-3, con un patrimonio superior a los 1.300 millones de euros.

También fue la primera gestora en lanzar una gama de fondos sostenibles, compuesta por un fondo de bonos verdes (Santander Sostenible Bonos), dos fondos mixtos con distinta exposición a Bolsa (Santander Sostenible 1 y 2) y un fondo de renta variable pura (Santander Sostenible Acciones), y en 2018 lanzó el primer fondo que apuesta por la igualdad de género (Santander Equality Acciones). A ello se suma la iniciativa global Santander GO, la nueva gama de fondos mandatados a gestoras terceras, que incluye el fondo sostenible Santander GO Global Equities ESG, gestionado por Boston Partners (Robeco). En la actualidad, Santander AM gestiona un total de 13 fondos de ISR: 8 en España, 2 en Brasil y 1 en Portugal, México y Chile. Además de sostenibles, de estos productos cuatro son solidarios: el Santander Responsabilidad Solidario, el Santander Sostenible Acciones, el Santander Equality Acciones y el Santander Sostenible 1. Este último se convirtió en solidario el pasado mes de abril, con el objetivo de donar parte de las comisiones a la lucha contra el coronavirus. La gestora entregó 250.000 euros al Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz para financiar un proyecto clínico y de investigación para mejorar el conocimiento de esta patología y el tratamiento de los enfermos.

El propósito de este proyecto es establecer una clasificación de los pacientes afectados por el covid-19 que permita pronosticar su evolución en los primeros momentos, así como encontrar un tratamiento efectivo para aquellos pacientes que presentan peor pronóstico. El Santander Equality Acciones destina parte de sus comisiones a un Programa de Becas para aquellas mujeres que inicien sus estudios en alguna de las Universidades Adheridas a la CRUE, y el Santander Sostenible Acciones realiza donaciones a ONGS como la Fundación de Economistas sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles, Ayuda en Acción, Cáritas Española o Cruz Roja, entre otras. Desde el año 2000, Banco Santander participa en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), la principal referencia del mundo en compromiso con la sostenibilidad, que mide el desempeño de las empresas en tres dimensiones: económica, medioambiental y social. En 2019, Santander fue reconocido por esta publicación como el banco más sostenible del mundo y líder en Europa por segundo año consecutivo.