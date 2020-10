Publicada el 27/10/2020 a las 14:32 Actualizada el 27/10/2020 a las 15:19

Los 6.847 millones de euros de ingresos extra que el Gobierno prevé recaudar el año que viene, según el plan presupuestario remitido a Bruselas hace dos semanas, han sido desgranados este martes a mediodía por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con ocasión de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado al detalle.

Así, la subida de impuestos pactada anoche por los socios de Gobierno recoge una subida de dos puntos al IRPF sobre las rentas de trabajo (del 45% al 47%) a partir de 300.000 euros, y otro alza de tres puntos del IRPF sobre las rentas de capital a partir de 200.000 euros (hasta el 26%). Según Hacienda, la carga impositiva afectará al 0,17%.

"La idea es acercarnos a la presión fiscal de la media europea", ha asegurado Montero, quien ha defendido la "progresividad fiscal innata" y ha dicho que el sistema fiscal heredado "está lejos de hacer justicia fiscal".

El detalle se conocerá cuando los Presupuestos Generales del Estado se publiquen íntegramente. Pero ya se saben más detalles firmes: el retoque en el impuesto de Sociedades afectará al 0,12% de las empresas, 1.739 en total; el límite para que las empresas desgraven por el reparto de dividendos entre sus filiales pasa del 100% (el total) al 95%, algo que solo afecta a grandes compañías. Las empresas con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la totalidad de la deducción durante tres años, según ha avanzado Montero.

La ministra ha confirmado lo que no aparecía en el plan remitido a la Comisión Europea: no habrá subidas del IVA del 21% a sanidad y educación privadas, como publicó infoLibre. María Jesús Montero ha defendido los nuevos impuestos (tasa Google y tasa Tobin), la nueva fiscalidad verde (el gasóleo sube hasta 34,5 centimos por litro) y la lucha contra la obesidad que se trasluce de la subida del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas ("no tienen un afán recaudatorio").

El Gobierno igualmente quiere actuar sobre el impuesto sobre el Patrimonio: contempla una subida de un punto al último tramo, a partir de 10.000 euros. "Queremos que sea un impuesto indefinido", ha argumentado Montero.

Según cálculos de Gestha aportados a este medio, el total de contribuyentes afectados rondará las 35.000 personas.

También se eliminan ciertos beneficios a los planes de pensiones individuales, tal y como se ha venido anunciando. Se rebaja en 2.000 euros la aportación máxima que puede beneficiarse de una deducción en el IRPF y, en cambio, se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros para los planes de empresas.