'Caso GameStop': jóvenes 'foreros' hacen probar a los tiburones de Wall Street su propio jarabe

GameStop, compañía dedicada a la venta física de videojuegos, ha visto crecer en las últimas semanas sus cifras de una manera espectacular. La empresa, que cotiza en la bolsa estadounidense, ha aumentado el valor de sus acciones desde los 20 dólares a finales de diciembre hasta llegar este 28 de enero, durante un breve periodo de tiempo, a los 469 dólares.

Un aumento que contrasta con el declive de la compañía a lo largo de este pandémico 2020. Tras perder su valor en bolsa hasta los cuatro dólares por acción en julio y registrar perdidas de 280 millones durante los primeros nueve meses del año, las cuentas mostraban que la empresa no sería rentable hasta 2023. Pero una inesperada acción coordinada de internatuas ha dado la vuelta a esta situación. Los participantes del subforo de la web Reddit, denominado WallSreetBets, una comunidad compuesta de pequeños accionistas, publicaron memes, montajes y breves análisis en una especie de guerra coordinada contra fondos e inversiones como Melvin Capital, el principal interesado en la caída de GameStop por su inversiones en corto. ¿Cómo? Saboteando las proyecciones y las apuestas que auguraban la debacle de la empresa de videojuegos y generando pérdidas millonarias entre los grandes inversores.

El subforo, creado en 2012, cuenta en la actualidad con 6.2 millones de miembros tras su estallido de popularidad. Descritos por ellos mismos como si “4Chan –otro polémico foro de internet– hubiera encontrado un ordenador de Bloomberg –una de las principales compañías de asesoría financiera–", podemos encontrar todo tipo de usuarios dentro de sus páginas: desde analistas que comparten sus opiniones y perspectivas sobre el mercado, a trolls al estilo de Forocoches. La filosofía que hay detrás no es solo la de que la bolsa esté al alcance de cualquiera, sino la de que se puede convertir en un meme.

Todo se remonta a 2019, cuando el usuario delaneydi publicó un mensaje dentro del foro incitando a invertir en GameStop. Pese a las críticas iniciales, no sería hasta que el usuario deepfuckingvalue publicara un análisis distendido sobre el tema en julio de 2020 cuando la idea de invertir en esta compañía iría cogiendo fuerza. Los foreros llegaron a una conclusión: la empresa estaba devaluada y los accionistas estaban ganando dinero apostando a favor de que esta tendría más pérdidas en el futuro.

A través de diferentes publicaciones, los usuarios planificaron los pasos a tomar mientras analizaban en tiempo real las reacciones y la cobertura que hacían los medios. No había una jerarquía establecida, si bien encontramos algunos líderes de opinión–usuarios con más presencia en Reddit–, y figuras deificadas –otra vez, por el meme– como Elon Musk, o al propio deepfuckingvalue, precursor del movimiento.

¿Pero cómo se puede obtener dinero apostando a favor de que una compañía va a estrellarse en bolsa? La clave son los hedge fund o fondos de alto riesgo y las ventas en corto. El sistema funciona como un alquiler de acciones. Ante la perspectiva de que una compañía va a perder valor en un futuro, los inversores alquilan valores por su precio actual, más unos intereses, para venderlas inmediatamente. Posteriormente, y cuando la compañía pierde valor, esos inversores vuelven a comprar el mismo número de acciones que deben, pero a un precio más bajo.

Por muy inteligente que parezca esta estrategia, tiene un riesgo considerable. Y es que, ¿qué pasaría si el inversor falla en sus pronósticos y las acciones en lugar de bajar, suben? ¿Y si en lugar de ser un incremento ligero, un grupo de foreros decidiera crear una pequeña burbuja financiera, aumentar el valor de la compañía a niveles estratosféricos de forma artificial y no vender su participación para que no baje de precio? Esto es lo que WallStreetBets ha orquestado, una venganza contra el sistema financiero, causando pérdidas millonarias a estos inversores. El objetivo era así mandar dos mensajes a Wall Street: por un lado, que es posible restaurar la justicia social tras la crisis de 2008, y que si hasta ahora solo los fondos de riesgo podían jugar a este juego, a partir de ya van a participar dos jugadores.

En esta carta abierta publicada en el foro –que cuenta con casi 8.00 comentarios y 139.000 votos, con un 91% de aprobación–, un usuario narra el derrumbe de su estabilidad familiar tras la crisis de 2008, y cómo la guerra contra estos fondos, grandes responsables de la crisis, es una de las mejores experiencias de su vida. “Para Melvin Capital: Tu existencia es un recuerdo de que aquellos que estuvieron a cargo de la crisis de 2008 no fueron castigados. […] Esto es personal para mí y millones de personas. Hagas lo que hagas, no voy a vender mis acciones. Voy a hacer que esto sea lo más doloroso posible. […] Nunca me he sentido tan optimista. Este dinero le ha cambiado la vida a más de uno, y es increíble participar en uno de esos pocos momentos en los que se redistribuye la riqueza. Os quiero a todos”.



Aunque pueda parecer que el mensaje es totalmente antisistema, no hay que olvidar que hay gente que se está beneficiando inmensamente de la situación, y en ambos sentidos. Mientras que el fondo Melvin Capital ha sido la principal afectada, teniendo que cerrar sus posiciones con pérdidas que superan los 5.000 millones, los usuarios –que en algunos casos se han hecho ricos de la noche a la mañana, pese a que la tónica general del foro es aguantar y no vender las acciones– no son los únicos beneficiados de esta pequeña burbuja.



Ryan Cohen, exdirector ejecutivo de Chewy –una plataforma de venta online de productos para mascotas– se ha hecho multimillonario. Después de invertir más de nueve millones de doláres en GameStop en 2020 para entrar en la junta directiva, su fortuna ahora se estima en 1.700 millones de dólares. Además, a la comunidad se han unido figuras como Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital, que ha descrito el movimiento como una justicia social por la crisis financiera de 2008, mientras que Elon Musk ha mostrado su apoyo público al foro.

La no democratización de la bolsa

Detrás de este movimiento se esconde el auge de plataformas que permiten invertir en bolsa que aseguran a gente ajena a este universo financiero poder introducirse en él rápidamente. Entre ellas destaca la app RobinHood, uno de los principales agentes dentro de este fenómeno.

Fundada en 2017, la app ha sido el principal vehículo que han utilizado los usuarios de Reddit para perpetrar en este golpe a Wall Sreet. La empresa, que ha crecido en popularidad durante la pandemia, ha estado rodeada de polémica en los últimos años, en especial tras el suicido de un joven de 20 años, Alexander E. Kearns, después de observar que tenía un balance negativo de 730.000 dólares en su cuenta.

Después del ascenso meteórico de GameStop, la aplicación bloqueaba la compra de sus acciones a partir del 28 de enero, alegando que la decisión se tomaba en aras de la reciente “volatibilidad del mercado”, permitiendo solo su venta. Una decisión impopular que ha causado la caída de la compañía –Google y Apple han eliminado cientos de miles de críticas negativas en las últimas horas–, y que desde muchos sectores se ha interpretado como el resultado de la presión que han ejercido esos fondos.

La polémica ha saltado incluso hasta el ámbito político. Alexandria Ocasio-Cortez ha señalado que este bloqueo en la compra es “inaceptable”. “Necesitamos saber más sobre los motivos de Robinhood para bloquear la compra a los inversores minoristas, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente con las acciones como mejor les plazca. Como miembro del Comité de Servicios Financieros, apoyaría una audiencia si fuera necesario”.

Por otro lado, el congresista Paul A.Gosar, ha enviado una carta al Congreso pidiendo que se intervenga en la situación, y ha acusado a la empresa Citadel, propietaria de Melvin Capital y uno de los principales clientes de Robinhood, de prácticas anticompetitivas. Y es que al parecer las reglas no son iguales para todos.

Sobre el modus operandi de WallStreetBets, no hay jurisprudencia al respecto. Por el momento, la coordinación dentro del foro no sería ilegal, siempre y cuando no se demuestre que algún usuario contara con información privilegiada y hubiera engañado intencionadamente a los usuarios de Reddit, lo cual supondría una manipulación del mercado.

La Casa Blanca ha asegurado que está observando la situación con detenimiento. Aunque por el momento han decidido no tomar cartas en el asunto, entre los expertos se baraja la creación de algún tipo de regulación que ponga su foco en las nuevas posibilidades que ofrecen los entornos digitales. La presidenta de Nasdaq, multinacional de servicios financieros, aseguraba en una entrevista en la cadena estadounidense CNBC que “la manipulación es manipulación, ocurra a través de las nuevas tecnologías o por el correo tradicional”.



