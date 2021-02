Publicada el 04/02/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Madrid, formado por PP y Ciudadanos, lanzó en abril de 2020 un "paquete de ayudas a pymes y emprendedores" para hacer frente a la pandemia. Entre esas ayudas, se habló de disponer de "un primer paquete" de avales "de cinco millones de euros, extensible hasta los 15 millones en tanto aumenten las solicitudes”, según explicó la vicealcaldesa Begoña Villacís.

No hubo noticias de ese paquete de avales hasta seis meses después, en octubre. El Consistorio presentó entonces una primera línea de avales de cinco millones, "lo que generará la posibilidad de que las entidades financieras les concedan créditos por un valor cercano a los 55 millones de euros [por el efecto multiplicador]", según explicó la portavoz municipal, Inma Sanz. "Con la ventaja de contar con la garantía de Avalmadrid, lo que mejorará su solvencia de cara a afrontar nuevos proyectos con las entidades con las que decidan trabajar", agregó Sanz. Finalmente, en diciembre el ayuntamiento anunció otra línea de avales a pymes y autónomos de 13,5 millones de euros suscrita con otra Sociedad de Garantía Recíproca, Iberaval.

Pero la oposición municipal no veía ni rastro de operaciones y empezó a preguntar al equipo de Gobierno por esos contratos que nunca aparecían. Y según ha podido saber infoLibre, se han avalado hasta la fecha unas 240 operaciones por valor de algo menos de cinco millones de euros en total. En concreto, el 10,8% de las 2.200 operaciones de aval a pymes y autónomos contempladas por Villacís con este plan de choque para combatir la caída de ingresos de la covid-19, fruto de las restricciones.

"José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís son muy buenos dando titulares", reprocha la concejala del PSOE Enma López. "Villacís anunció en abril que iban a sacar 180 millones de euros en avales, luego lo intentaron maquillar con que no se quería referir a avales sino a crédito. La realidad es que hasta finales de octubre no se anunciaron en Junta de Gobierno, y aprobaron solo una línea con AvalMadrid de cinco millones de euros, siete meses más tarde, y luego en diciembre otra línea de avales. Siete meses más tarde".

240 operaciones en 10 meses

Según defiende el Consistorio, esos casi cinco millones de euros han permitido conceder créditos por 45.475.159 euros y han supuesto "la creación de más de 3.000 puestos de trabajo". "Todo esto sale gracias a esa aportación de avales por parte del Ayuntamiento de Madrid", celebran en el ayuntamiento madrileño. "Respecto a los tiempos de tramitación, hemos logrado recortar a la mitad el tiempo que se tardó en firmar la concesión de avales a través de SGR en el anterior mandato".

El grupo municipal de Más Madrid tiene otra versión de los hechos. Portavoces de este partido aseguran tener constancia de que los 13,3 millones de euros anunciados en diciembre a través de Iberaval "es dinero que se ha reconocido, pero que no se ha desembolsado". "Al menos no en diciembre, puesto que con cargo al convenio con Iberaval aparecen cero euros", insisten. Sobre el convenio suscrito con AvalMadrid, señala no tener más información tras requerir a la Corporación municipal este convenio, además del de Iberaval.

Para la portavoz de Más Madrid, el grupo mayoritario en el Pleno, "es lamentable que, con la buena situación financiera que tiene en estos momentos el Ayuntamiento, los autónomos y pymes de la ciudad de Madrid no hayan recibido ni un euro a través de los avales prometidos a las empresas madrileñas en el paquete de rescate económico del pasado mes de abril".

El ICO financia a 600.000 empresas

"Tampoco han recibido ni una ayuda directa, tal y como propusimos como enmienda al Presupuesto General del Ayuntamiento para 2021", destaca Rita Maestre. Como adelantó este medio, la Comunidad de Madrid es la única región que no ha diseñado un plan específico de ayudas a la hostelería por la pandemia, aunque esto no afecta al equipo de Martínez-Almeida.

Este medio ha preguntado al área de Economía por la supuesta "creación" de 3.000 puestos de trabajo con la primera línea de avales por valor de cinco millones ya concedida. El ayuntamiento ha basado su respuesta en lo que dice una de las sociedades avalistas con las que trabaja el consistorio.

Nuestra Línea Liquidez Cultura, diseñada junto al @MADRID, ha facilitado 41,7 millones de euros en préstamos en 216 operaciones, manteniendo así 2.943 puestos de #trabajo en el #audiovisual, las #artesescenicas y el #videojuego de Madrid durante este 2020#financiacion #cultura pic.twitter.com/WFncjXLrN6 — CREA SGR (@CREASGR) December 29, 2020

El Estado ha sido a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) el principal avalista de autónomos y pymes desde que se decretara el confinamiento, hace casi un año. Los datos de Moncloa presentados en enero arrojan operaciones de aval que han beneficiado a casi 600.000 empresas a lo largo de 2020 (591.535 empresas), de las cuales el 99% eran autónomos y pymes. Éstas han recibido financiación por valor de 114.000 millones de euros.

"Los datos de la economía madrileña son catastróficos y no van a mejorar a base de titulares. Es necesario que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid dejen de poner excusas, de hacer oposición al gobierno central y, de verdad, gestionen y ayuden", razona Enma López.