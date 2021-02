Epic Games, creador de Fortnite, demanda a Apple ante Bruselas por abuso de posición dominante

Epic Games, desarrolladora del popular videojuego Fortnite, ha presentado una demanda contra Apple ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante mediante el uso de "restricciones anticompetitivas" en el ecosistema de los iPhone, según ha informado la empresa este miércoles en un comunicado recogido por Europa Press.

We’re bringing our fight to end Apple’s App Store monopoly to Europe. Apple’s practices are harming consumers and app developers in Europe and around the world, and we’re joining the #EU’s ongoing investigation into Apple’s abuse of its dominant position https://t.co/LIb346QmEi