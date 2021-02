Publicada el 24/02/2021 a las 12:36 Actualizada el 24/02/2021 a las 13:06

Comisiones Obreras (CCOO) ha dado un espaldarazo simbólico al socio menor del actual Gobierno de coalición en la actual disputa interna que vive el Ejecutivo con relación a la Ley de Vivienda. El pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía medidas para controlar los precios de los alquileres, compromiso ahora puesto en entredicho por el Ministerio de Transportes.

"Desde luego hay que tomar medidas para limitar los precios de los alquileres en función de los ingresos de las familias", ha remachado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la presentación del informe La vivienda de alquiler en España, hecho público este miércoles.

El documento, que ha elaborado el economista Luis Zarapuz, se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2019 y arroja varias conclusiones: hay alrededor de tres millones de inquilinos en España; y el 41% del total dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. Soportan, pues, un alquiler excesivo que agrava "la exclusión y la pobreza". Casi el 20% (el 19%) abona más del 50% de sus ingresos.

De los tres millones de inquilinos con alquileres excesivos, "2,05 millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, dos de cada tres inquilinos", sigue el informe. Dos de cada tres arrendatarios se concentra en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía o Comunitat Valenciana. Y los que hacen mayor sobreesfuerzo se localizan en el País Vasco (65%), Canarias (60%), Madrid (56%) y Asturias (53%), siempre según el estudio de CCOO.

"La intención de este estudio va por otro lado", ha arrancado Sordo, para puntualizar que su organización no quiere meter baza en la discusión gubernamental pero sí recordar que lo que pide CCOO coincide más con la visión morada. "Nuestra posición la hicimos explícita hace un año", ha agregado, para después matizar que no hay que coger solo unas medidas y descartar otras en materia de vivienda. "No hay dicotomía, no es o medidas fiscales o ampliar el parque de alquiler o limitar sus precipos. Son todas esas, y alguna más que falta". Y ha advertido: "Solo aumentar el parque de alquiler no va a provocar una caída drástica de los precios, lo que no quiere decir que no haya que aumentar dicho parque".

Los fondos inciden sobre los precios

El informe señala que más de la mitad de los propietarios que alquilan pisos (el 51%) ingresa más de 40.000 euros al año. "Los ingresos medios de los arrendadores son muy superiores a los del resto de la población". En esta estadística sobre ingresos se incluyen a los dueños de los pisos turísticos, cuya actividad se ha desplomado desde el inicio de la pandemia hace un año, con las restricciones a la movilidad.

"En la prensa especializada sale siempre cómo fondos de inversión concentran sus viviendas en determinadas áreas, por lo que en teoría no son tantas; pero precisamente creemos que y por esa concentración precisamente se agrava más el resultado sobre los precios", ha indicado Zarapuz, el autor del informe.

Sordo ha criticado el rentismo que se practica no solo en hogares, sino en pymes y otros negocios. "La composición de precios del alquiler es profundamente antieconómica y detrae recursos para otros menesteres. Si nuestro tejido productivo se tiene que modernizar a través de fondos, también se tiene que modernizar la política de vivienda: priorizar la economía productiva frente al rentismo improductivo". Y ha lamentado que se hable de dar ayudas "como rebajar el IBI" a los bares y comercios "pero no se hable tanto del pago del alquiler que asumen los empresarios en determinadas zonas urbanas".