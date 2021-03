Unidas Podemos eleva la presión sobre el PSOE y propone sancionar a los caseros que cobren de más en zonas tensionadas

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 23/03/2021 a las 06:00

La enésima discusión entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la Ley de Vivienda tuvo lugar este lunes 22 de marzo: primero los morados anunciaron tras su finalización que el PSOE "se abre a negociar" la regulación del precio de los alquileres, el punto más conflictivo de la ley; después los socialistas lo desmintieron, asegurando que al encuentro acudieron técnicos de rango inferior y que su propuesta sigue siendo la de dar incentivos fiscales de hasta el 90% a los propietarios que rebajen el precio del contrato; y para rematar, UP replicó que efectivamente la negociación había sido entre cuadros técnicos (normalmente acuden la próxima ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el secretario general de Vivienda, David Lucas) y que el PSOE sí había declarado estar dispuesto a controlar los precios de los arrendamientos.

Un lío marcado por una fuerte tensión política con las elecciones en la Comunidad de Madrid dentro de poco más de un mes, sin que haya de momento atisbo de acuerdo: el PSOE, representado por el Ministerio de Transportes, insiste en las bonificaciones tributarias que presentó la semana pasada y UP en que los socialistas incumplen el acuerdo firmado en octubre pasado. En este contexto, este medio ha tenido acceso acceso al documento que maneja Unidas Podemos en la mesa de negociación: Régimen de contención de rentas en áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado.

El texto, de cuatro hojas, se divide en seis propuestas: la "determinación de la renta inicial" (el precio a pagar por el alquiler), los "índices oficiales de referencia", la "elevación de rentas por mejoras", los "gastos generales y de servicios individuales", el "reembolso de cantidades percibidas en exceso" y, en sexto lugar, la creación de un "Registro de Contratos de Alquiler" (RCA, por sus siglas). Los dos últimos apartados aluden a nuevas sanciones sobre los caseros que cobren rentas excesivas o que no hagan obras de reforma en las viviendas de su propiedad. En el caso del sobreprecio, la condición es que esto se produzca en zonas tensionadas, en las que los precios están disparados (Madrid, Barcelona, Valencia y otras zonas del Mediterráneo...).

En el quinto punto relativo al reembolso de parte de la renta, la medida que proponen los de Pablo Iglesias dice así: "El cobro por la parte arrendadora de rentas que sobrepasen los límites establecidos en esta Ley dará derecho a la parte arrendataria a exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso", arranca. Pero no se queda ahí la cosa porque la devolución se haría "con devengo del interés legal incrementado en tres puntos, sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en aplicación del régimen sancionador establecido por la comunidad autónoma correspondiente".

Fuentes consultadas en Unidas Podemos confirman que habría un recargo si el contrato del alquiler va más allá del índice; una sanción que lógicamente aún está por discutir con el PSOE. En el segundo apartado vinculado a la elaboración de dicho índice en zonas tensionadas se recoge que éste "será elaborado por la Comunidad Autónoma con metodologías objetivas y sujeto a revisión periódica".

Intereses... y tres puntos

No es la única penalización que plantean los morados. El registro RCA, que obliga a incluir una serie de datos en cada contrato (la dirección postal completa, el año de construcción del inmueble, los metros cuadrados, el número de habitaciones, el número de identificación de la cédula de habitabilidad, la referencia catastral...) establece una serie de "sanciones firmes impuestas por no cumplir las órdenes de realizar obras, mejoras o el mantenimiento de viviendas de su propiedad". También habrá multas por "no obtener los certificados, las licencias o los permisos requeridos para realizar obras, reparaciones o actividades inmobiliarias, así como las sanciones firmes por sobreocupación e infravivienda".

Los datos del RCA podrán ser utilizados por la Agencia Tributaria, cualquier estamento del Poder Judicial cualquier organismo público "para la consecución de sus respectivas finalidades", señala el documento. Obliga igualmente a reseñar la renta contraída y los mecanismos de actualización, o detalles como "si el inmueble pertenece a una Socimi (el modo más típico bajo el que se parapetan los grandes tenedores y otros fondos propietarios de miles de viviendas, para obtener más beneficios fiscales) y si la vivienda se destina a primera residencia o a otro uso". El registro, pues, pretende conocer qué viviendas están vacías y quiénes son los propietarios.

Otros puntos son más conocidos, pero no por ello menos polémicos. "En los contratos de alquiler de vivienda situada en un área declarada de mercado tensionado", arranca la propuesta, "la renta pactada al inicio del contrato no podrá superar el índice oficial de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano". Podemos también quiere impedir que el contrato de alquiler pueda "ser superior a la renta consignada en el último contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años", aunque marca excepciones a esta última norma.

"Todos comprados"

En caso de que el arrendador acometa obras de reforma en la vivienda en una zona tensionada, se cobrará lo que marque el índice "más aquellos incrementos previstos por estas situaciones en la regulación de los contratos de arrendamiento de viviendas"; asimismo, "transcurrido el plazo mínimo de duración del contrato de arrendamiento obligatoria para el arrendador", el casero que haga obras podrá "elevar la renta en los términos previstos por la legislación de arrendamientos urbanos".

Ambas partes negociadoras han rehusado comentar esta propuesta y se limitan a decir que esperan encontrarse en próximas reuniones, a ser posible esta semana. La candidatura de Iglesias a la Comunidad de Madrid ha radicalizado el discurso público de UP en materia de vivienda, mientras que el PSOE se muestra más moderado, quizá buscando los votos de Ciudadanos en la región. "Estos días escucharás a muchos poderes mediáticos intentando convencerte de que regular los alquileres está muy mal", escribió Iglesias el domingo en su cuenta de Twitter. "Lo que no te contarán es que están todos comprados por las patronales inmobiliarias".