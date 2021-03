Publicada el 31/03/2021 a las 06:00

Un halo de esperanza se abre dentro del Gobierno de coalición con la complicada ley de Vivienda, que lleva semanas enfrentando a los socios del PSOE y de Unidas Podemos. Aunque no se trata del escollo central –el control de los precios del alquiler abusivos–, sí es una pata muy importante de la futura ley: obligar a pagar más vía impuestos a los propietarios de viviendas vacías, siempre que éstos tengan otras tres casas en propiedad y la vivienda en cuestión lleve desocupada al menos dos años.

Los morados han aceptado gran parte de la propuesta que realizó este lunes 29 de marzo el PSOE sobre viviendas vacías. Aunque quedan flecos por cerrar. Los socialistas proponen, en primer lugar, "una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley". Estas causas pueden ser un cambio del lugar de trabajo u otras circunstancias.

Segundo, los negociadores del PSOE han planteado "modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI" para que tenga "un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad". En otras palabras, permitir subir el impuesto a los ayuntamientos que así lo decidan –el IBI es un tributo municipal–, pero también algo más importante.

Actualmente, la Ley de Haciendas Locales ya permite a los Consistorios "un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto", reza el texto legislativo. Pero en realidad esto no sucede en casi ninguna (Cataluña es excepción) porque "muchas comunidades autónomas no han desarrollado en sus respectivas leyes de vivienda esta ley estatal", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. PSOE y UP quieren habilitar a los consistorios esta posibilidad. "Actualmente se les priva de esa autonomía tributaria, muchas veces, si no todas, porque la ideología de los que gobiernan una región no coincide con el espíritu de subir impuestos por tener vacía la vivienda", recalca Mollinedo.

Los morados transigen con que sea el IBI y no un nuevo impuesto el que sancione los pisos vacíos, como ellos planteaban en un inicio. Y la discusión ahora gravita en torno a la cuantía. El PSOE quiere subir ese recargo ligeramente, pero Unidas Podemos ha planteado que como mínimo sea tres e incluso hasta cuatro veces el gravamen actual del 50%. Preguntadas al respecto, partes evitan dar cifras y se ciñen a la negociación, que tendrá lugar probablemente a la vuelta de la Semana Santa.

Según los socialistas, que negocian a través de dirigentes del Ministerio de Transportes, "la Ley de Vivienda está avanzada en un 90%". En nombre de UP negocia la recién nombrada ministra Ione Belarra, que sustituye a Pablo Iglesias, candidato a presidente de la Comunidad de Madrid. Enfrente de Belarra se sienta David Lucas, secretario general de Vivienda del ministerio que dirige José Luis Ábalos. Sea como fuere, el punto más caliente continúa sin acuerdo y se prevén arduas negociaciones.

Control de alquileres, en punto muerto

El control de precios de los alquileres en zonas del mercado tensionadas continúa en punto muerto. En octubre pasado los dos socios de Ejecutivo firmaron un acuerdo que preveía establecer en dichas zonas tensionadas "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Transportes quiere que esos mecanismos consistan en una batería de bonificaciones fiscales a los propietarios, con iniciativas como rebajar el 90% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los arrendadores si rebajan voluntariamente el precio del contrato. Hay otra serie de ideas, como dar más incentivos fiscales si es la primera vez que se pone en el mercado del alquiler una casa o si ésta acaba de ser rehabilitada.

Unidas Podemos rechazó tajantemente la última medida, acusó al PSOE de "incumplir el acuerdo" y denunció que les traían a la mesa una propuesta "antisocial". Otros actores, como el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, han criticado en los últimos días que la retahíla de bonificaciones no solo beneficia al propietario sino que se da de bruces con la realidad del mercado negro del alquiler, más de un 40% de la oferta disponible.

Definir y regular vivienda vacía

¿Qué es una vivienda vacía? "Lo más importante es definir un marco estatal. Según de qué región estemos hablando, las viviendas vacías, desocupada u otras nomenclaturas empleadas se regulan de manera distinta", lamenta Mollinedo, de Gestha. "Hay que definir también qué es un gran tenedor o propietario. Unas regiones definen que es todo aquel que posea un mínimo de 10 casas, otras de 15...". El PSOE maneja el concepto de 10 o más viviendas para significar el concepto de "gran tenedor". UP propuso bajarlo a cinco. En el caso de las viviendas vacías, los propietarios afectados deberán tener al menos cuatro inmuebles.

Mollinedo aplaude la filosofía de la propuesta, que consiste en definir y después regular unas reglas comunes.

El último informe que hay de viviendas vacías lo hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) y necesita una actualización: es un censo de 2011. El INE indicó hace 10 años que en España había en torno a 3,4 millones de casas vacías, una estadística que lideraba la Comunidad de Madrid con 110.738. La Comunidad Valenciana está realizando un censo para identificar cuántas hay en su territorio.