Madrid deja de ingresar 4.111 millones al año por sus rebajas de impuestos a rentas altas vía Patrimonio, Sucesiones e IRPF

Publicada el 28/04/2021 a las 06:00

Desde al menos 2003, el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene identificando la libertad con pagar pocos o ningún impuesto. En este caso, la libertad va por barrios. Es un hecho: los ricos pagan menos impuestos en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra parte de España y cada año hay más residentes con grandes patrimonios en la región. La otra cara de la moneda es la financiación de los servicios públicos.

Las rebajas fiscales de Madrid causan una merma recaudatoria de 4.111 millones al año. Esta cifra de ingresos, como cualquier otra relacionada con un tributo concreto, corresponde a 2018, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Estadística del Padrón continuo del INE.

Así, Madrid podría haber ingresado 20.477 millones frente a las 16.366 millones de euros que finalmente recaudó. El siguiente párrafo del informe del Ivie Madrid: Capitalidad, Economía del Conocimiento y la Competencia Fiscal ilustra muy bien la situación:

"Madrid es la que se comporta de forma muy diferente a las demás, perdiendo más de 4.100 millones de recaudación, un 25,1% de los ingresos no financieros homogéneos que realmente obtiene. Si Madrid no hubiese utilizado su capacidad para disminuir impuestos, sus ingresos no financieros homogéneos per cápita habrían ascendido a 3.147 euros, pasando de estar en la peor situación relativa de todas las CC. AA. a situarse por encima de la media. En resumen, Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria".

PATRIMONIO

Las grandes fortunas se ahorran 905 millones de euros al año al bonificar la región el 100% del Impuesto de Patrimonio. En concreto y según los datos de la última liquidación de la Agencia Tributaria (AEAT), 18.587 personas con un patrimonio medio de 9,4 millones de euros por contribuyente se ahorraron 905.334.624 euros en 2018.

Son cifras que pueden variar de un año a otro debido a muchos factores, pero que revelan una tendencia: que la comunidad cada año se deja centenares de millones de euros en exoneraciones fiscales a los ricos; por ejemplo, en 2017 el importe ascendió a 995 millones. Y eso que había menos declarantes: 17.298, alrededor de 1.300 menos. De un año para otro, 1.289 personas de renta alta engordaron las listas de los supuestos declarantes de este impuesto sobre la riqueza. Actualmente, los 18.587 contribuyentes afectados por este tributo acumulan una riqueza de más de 175.000 millones de euros, siempre según la AEAT. Unos 9,4 millones de euros por persona.

SUCESIONES Y DONACIONES

Sucesiones y Donaciones es el otro gran impuesto cedido a las autonomías que está masivamente bonificado. No al 100% pero casi: al 99% a descendientes directos, y al 15% y al 10% en el caso de hermanos o tíos. Aquí viene explicado.

Las herencias pagan en Madrid una cantidad simbólica que se nota a la hora de ingresar. La Comunidad recaudó en 2018 algo más de 374 millones frente a los 2.539 millones que cosecharon las 17 autonomías en su conjunto (hay que recordar que la comunidad es el 19% del PIB nacional, la quinta parte, y esa cifra está por debajo del 7% total). Para esta campaña, la gran promesa de Isabel Díaz Ayuso es aumentar las bonificaciones a las herencias entre hermanos o tíos.

IRPF

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto estatal, progresivo, y en el que las comunidades autónomas solo tienen capacidad de maniobra para subir o bajar los tipos impositivos, así como crear nuevos tramos —o suprimirlos— más allá de los estatales (seis tramos). Por esta razón, por su cesión parcial, la Comunidad de Madrid, el motor económico nacional con el mayor PIB per cápita, es también la que más ingresa: 21.577 millones de euros, sobre un total de 88.455 millones en toda España.

Pero aún así, pierde ingresos. Según Oxfam Intermón, si Madrid tuviera las tarifas estatales habría aumentado su recaudación en 504 millones (en 2017). El imprescindible informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que edita cada año el Consejo General de Economistas de España, indica que Madrid tiene el tipo mínimo del IRPF más bajo, junto a Canarias o La Rioja: del 9%, sin incluir agregados. El tramo estatal para el tipo mínimo es del 9,5% y el más alto dentro del tipo mínimo corresponde a Cataluña, con el 12%.

Lo mismo sucede con los tipos máximos. El máximo más bajo vuelve a estar en Madrid (21%) y el más alto en la Comunidad Valenciana, con el 29,5%. Según el informe del Consejo General de Economistas, "actualmente ninguna comunidad tiene una tarifa exactamente igual a la estatal, por lo que es difícil realizar comparaciones, pues en muchos casos no coinciden ni en el número de tramos".

La promesa fiscal de Díaz Ayuso gravita en torno al IRPF. Ha prometido reducir en medio punto cada uno de los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta. En realidad, se trata de una promesa incumplida desde 2019 que causaría una merma recaudatoria de 430 millones de euros y beneficiaría al 9,3% que declara en el tramo más alto de la renta: los que ganan a partir 53.407 euros. Ese 9,3%, 298.840 personas, se ahorraría 519 euros, casi cuatro veces más que la media: 134 euros por cada madrileño. Pero un ahorro hasta 20 veces mayor que la media de lo que economizaría con la promesa de Ayuso de las 857.066 personas que se encuentran en el tramo más bajo (los que ganan hasta 12.450 euros o menos). Esa franja de población con las rentas más bajas se ahorraría 25 euros.

OTROS IMPUESTOS

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) también tiene sus bonificaciones. Madrid bonifica el 10% de la vivienda habitual hasta 250.000 euros o menos. Otras bonificaciones menores afectan al ITP. El resultado es que Madrid ingresa mil de los casi 7.000 millones que se recaudan en España por Transmisiones Patrimoniales.

En cuanto al AJD, el asunto de las bonificaciones es más palpable: la región madrileña obtiene 389 millones recaudados por Actos Jurídicos Documentados de una recaudación total en España de 2.359 millones de euros. La liquidación del ITP y del AJD ha sido calculada por el Consejo General de Economistas de España.

La fiscalidad de Madrid en cinco datos clave

1) 4.111 millones es lo que dejó de recaudar la Comunidad de Madrid en un ejercicio (2017) por el cúmulo de rebajas fiscales practicadas por el Ejecutivo autonómico, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Ivie, dependiente de la Generalitat Valenciana.

2) 905 millones es lo que deja de ingresar Madrid al bonificar el 100% del Impuesto sobre el Patrimonio en 2018, según la AEAT.

3) 18.587 personas estaban llamadas a declarar Patrimonio en 2018 —último año disponible—, 1.289 más que un año antes, de acuerdo con la Agencia Tributaria.

4) Madrid ingresó en concepto de Sucesiones y Donaciones 374 millones frente a los 2.539 millones de recaudación total en España. Tan bajos ingresos se deben a la bonificación del 99% para descendientes directos.

5) 430 millones se perderían de la recaudación por IRPF de aplicarse la promesa de Ayuso de rebajar medio punto cada tramo del Impuesto sobre la Renta; una promesa que beneficiaría al 9,3% más rico. Fuente: Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.