Escrivá se desdice tras sugerir recortes en las pensiones de los 'baby boomers': "No tuve mi mejor día"

Publicada el 02/07/2021 a las 12:00 Actualizada el 02/07/2021 a las 12:01

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que este jueves no tuvo su "mejor día" y que el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, está todavía por definir. Así lo ha señalado en la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio, donde ha confesado que "siempre hay que transmitir certidumbre a los pensionistas", algo que no hizo este jueves, cuando habló "de algo que todavía está por definir". "Se me entendió mal", ha matizado, según ha informado Europa Press.

Se ha referido de esta manera a sus polémicas declaraciones de este jueves en las que afirmó que los baby boomers —los nacidos entre finales de los años 50 y hasta más o menos los años 70— tendrán que "trabajar algo más" si no quieren ver reducida su pensión. "Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pensión, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles", afirmó el ministro.

El titular del Ministerio ha señalado este viernes que lo importante para todos los pensionistas actuales y futuros es que se ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

"Es el principal elemento y que se va a derogar un factor de sostenibilidad permanente que iba a afectar a todos los pensionistas", ha añadido.

Para Escrivá, el acuerdo alcanzado ha sido un avance "extraordinario" con los agentes sociales a la hora de transmitir certidumbre, eliminar las fuentes de incertidumbre y asegurarles su poder adquisitivo de forma permanente.