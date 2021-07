España lleva todo el mes en la media europea de coste de la electricidad pese al máximo histórico del miércoles

Publicada el 22/07/2021 a las 06:00

Este miércoles, España paga la electricidad más cara de su historia y la más cara de Europa. La situación es preocupante, le está pasando factura a Transición Ecológica y así seguirá todo el verano, según las estimaciones. La emergencia es inédita y obliga a actuaciones tanto cortoplacistas como estructurales. Sin embargo, y a pesar de lo que ha asegurado la oposición este miércoles en el Congreso, se trata de un pico puntual que no se ha dado durante la mayor parte de esta crisis energética: durante todo julio el precio del pool español –compartido con Portugal– ha estado en la media del continente, con el que compartimos sistema marginalista y condiciones como el precio del gas natural o del CO2. Muy por encima del mercado de los países nórdicos pero muy por debajo de países como Reino Unido o Italia.



Tal y como muestra este gráfico de la consultora Aleasoft, el precio del pool español ha estado en la media de los principales mercados europeos. Con cifras muy similares, pero por debajo, han estado los mercados de Francia y Bélgica, que aun así no se han librado de un precio por megavatio/hora generado superior a los 80 euros durante casi todo el mes. Italia ha sufrido precios superiores durante casi todo el mes, al igual que Reino Unido. Alemania superó al mercado peninsular durante el 8, 14, 15 y 16 de julio, para disfrutar luego de un bajón fruto, probablemente, de las condiciones meteorológicas. En todo caso, todos los países han pagado más por la luz durante los últimos días. Tal y como recuerda el Gobierno, hay factores comunes a todos los países: y el diseño del sistema marginalista, que hace que todas las tecnologías cobren el precio de la más cara.





Ciudadanos y Compromís, entre otros partidos, le han preguntado al Gobierno por qué la electricidad española es la más cara de Europa. Eso se cumple este miércoles, pero no se ha cumplido durante todo el mes. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que ya está en conversaciones con la Comisión Europea para que el sistema marginalista cambie para siempre. El problema de fondo es comunitario: el gas natural entra en la subasta a muy alto precio, porque tiene que cubrir sus costes de generación, y la hidroeléctrica, cuyas centrales ya están amortizadas y a la que no le cuesta tanto generar la electricidad, cobra lo mismo. El Ejecutivo quiere paliar esa situación con la eliminación de los beneficios caídos del cielo, para que tanto las presas como las nucleares cobren menos, pero esa decisión no se toma vía decreto.



Con respecto al precio de la electricidad en comparación con Europa, Ribera aseguró en una entrevista con infoLibre que, de media y salvo picos concretos, en España no se paga más que en el continente durante estos meses. "Esa diferencia de precios es reducida. Por ser honestos y tranquilizar a los consumidores: no es que en España la electricidad cueste diametralmente más que en el resto de los países europeos. Puede haber una diferencia de dos euros, de tres euros, en relación al resto de Europa. De hecho hoy [el pasado 2 de julio], que estamos con el escalofrío de alcanzar cifras récord, a 99 euros el megavatio hora, en Italia están a 110. En Chequia están a 112, en Francia están a 97. Hay diferencias, pero ni es la más cara, ni hay una diferencia tan grande con respecto a los mercados con los que nos podemos comparar porque están sufriendo una situación parecida".

Sin embargo, el Gobierno no ha explicado por qué, si los factores son comunes, España vuelve a liderar este miércoles el ranking europeo. En junio y julio, cuando alcanzamos el top 1 de manera puntual, el Ejecutivo reconoció que las paradas técnicas de las nucleares podrían explicar la diferencia. Ahora no hay explicación oficial, y la ministra no ha hecho referencia a la brecha en el Congreso. Los expertos explican a menudo que las condiciones meteorológicas tienen que ver: si el frío o el calor son muy intensos, la demanda de energía eléctrica crece, por el uso de calefacción o de aire acondicionado. Por lo que la oferta tiene que crecer, lo que supone más oportunidades para que la quema de gas natural entre en el juego.



Además, la actuación de las eléctricas sigue planeando: algunos expertos opinan que el oligopolio, en respuesta al fin de esos beneficios, está aumentando artificialmente los costes de generación como chantaje. El Gobierno no utiliza esas palabras, pero sí que pide "contención". Ni se sabe ni se puede saber si el precio que ofertan las generadoras en el mercado es justo: son las consecuencias de un sector esencial privatizado.



En todo caso, hay diferencias entre el precio que marca el mercado diario y lo que terminan pagando los consumidores sujetos al mercado libre, entre el 30% y el 40% de los españoles, que sufren los vaivenes del pool. Al recibo hay que sumarle las peajes y cargas de mantenimiento del sistema... y los impuestos, en los que cada Estado miembro tiene libertad más allá de las recomendaciones de la Comisión Europea. Es muy difícil conocer qué pagan día a día los europeos por cada factura, porque los modelos son variopintos. Pero según los datos de Eurostat referentes al último tramo de 2020, España paga la quinta electricidad más cara del continente, solo por debajo de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda.



La propia ministra aseguró que, a este respecto, las interconexiones con otros países de España son muy limitadas en comparación a países como Francia por su ubicación geográfica. La red tiene que ser mucho más fuerte para evitar apagones en caso de urgencia, y eso se paga. En todo caso, el Gobierno y la mayoría de los actores de relevancia en el mercado eléctrico creen que la mejor solución a la crisis eléctrica es avanzar con las renovables, muy baratas, hasta que puedan hacerse cargo de la demanda durante la mayor parte del año. Aún queda para ello, en todo caso: la fotovoltaica, que podría aliviar a uno de los países con más horas de sol del mundo, va muy retrasada en comparación a la eólica y ahora se encuentra con la oposición creciente de zonas rurales, que temen un menoscabo definitivo a la biodiversidad y a sus modos de vida por la instalación masiva y sin controles.



Por ahora, el Gobierno asegura que, a corto plazo, lo único que puede hacer para amortiguar el golpe es la bajada del IVA y la supresión del Impuesto a la Generación, que pagan las eléctricas. Ha sido aprobado este miércoles por la Cámara Baja. Sin embargo, la oposición al completo habló este miércoles en el Congreso de "parches" y pidió reformas estructurales que, insiste el Ejecutivo, ya está elaborando. Por el momento descarta otras actuaciones como una auditoría de los costes (como propuso Ciudadanos) o la creación de una empresa pública de energía (como pide una y otra vez Unidas Podemos). Los expertos creen que estas iniciativas o bien son imposibles, o bien tendrían un impacto limitado para rebajar la factura de la luz más cara de la historia.