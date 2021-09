Gobierno y agentes sociales se atascan y dan por zanjadas las reuniones “formales” sobre el salario mínimo

Publicada el 06/09/2021 a las 15:00 Actualizada el 06/09/2021 a las 15:21

La negociación que debía fijar este lunes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se atasca, toda vez que ni los sindicatos ni la patronal ni el Gobierno han movido un ápice sus posiciones de partida. No habrá más reuniones formales, pero sí continuarán los contactos para intentar un acercamiento que de momento no parece posible. El Ejecutivo mantiene que el alza debe ser de 12 a 19 euros este año, tal y como recomendó el comité de expertos, UGT pretende que al menos ascienda a 25 euros –hasta los 975 euros mensuales con 14 pagas–, CCOO pide que se suba tanto como el IPC y alcance los 1.000 euros a 1 enero de 2022, y la CEOE no quiere ni oír hablar de una subida por pequeña que sea.

“En principio hemos dado por zanjadas las reuniones en relación con el salario mínimo. Salvo que haya alguna novedad en las próximas horas no se va a volver a convocar esta mesa”, ha explicado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, al término de la reunión, que ha durado dos horas. Según Hoya, la cita terminó “casi como había empezado”, con cada parte firme en sus posturas y sin que el Gobierno haya “concretado ninguna propuesta”.

Los sindicatos también exigen que la subida sea a partir del 1 de septiembre, no de octubre como avanzó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, antes de la reunión. “El secretario de Estado [de Empleo, Joaquín Pérez Rey] ha dicho que entra en vigor el 1 de septiembre”, ha recalcado la secretaría de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha instado a los empresarios a participar en el acuerdo, porque su inclusión “facilitará la implantación del SMI con menos problemas”.

La CEOE, por su parte, se ha limitado a reseñar que en la reunión se han tratado “las complejas cuestiones que rodean al salario mínimo en cada uno de los escenarios propuestos por el comité de expertos del Gobierno”.

Si no hay acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno deberá tomar la decisión y plasmarla en un decreto. En cualquier caso, los sindicatos no tiran la toalla. “Vamos a darnos un poco más de tiempo para intentar un acuerdo en el que estemos Gobierno, sindicatos y empresarios”, ha concluido Mari Cruz Vicente.